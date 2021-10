Le jeu MonkeyBall de NFT lève 3 millions de dollars dans le plus gros tour de table jamais réalisé

Le jeu de football d’arcade et NFT MonkeyBall ont finalisé une levée de fonds de 3 millions de dollars auprès d’une large cohorte d’investisseurs providentiels et de capital-risqueurs, a appris Invezz dans un communiqué de presse.

MonkeyBall est un jeu rapide basé sur Solana (SOL / USD) qui ressemble à une combinaison de Final Fantasy et de FIFA Street. Chaque joueur a une équipe de quatre singes et doit gagner des matchs de football contre d’autres équipes. Les joueurs peuvent gagner des jetons pour chaque victoire, organiser des jeux, acheter des stades et encourager les équipes gagnantes dans d’autres jeux.

Oren Langberg, directeur marketing de MonkeyBall, a déclaré :

Vraiment ravi de révéler cette incroyable liste d’investisseurs soutenant MonkeyBall. Play to Win est une application passionnante et en croissance rapide pour la blockchain et le NFT, mais il n’est pas facile de trouver des jeux avec une grande qualité de production. Le premier jeu play-to-win à vraiment devenir grand public est encore dans le futur, et nous travaillons dur pour faire de cet avenir une réalité pour MonkeyBall.

Les investisseurs incluent Solana Capital, NFX, CMS, Republic

Après la ronde de financement réussie, la société derrière MonkeyBall peut terminer et lancer le jeu. Les investisseurs, qui comprenaient des fonds de capital-risque crypto et conventionnels ainsi que des investisseurs providentiels, comprenaient Solana Capital, Republic, NFX, Jump Capital, Youbi, Morningstar Ventures, iAngels, Longhash, CMS, Banter Capital, Ascentive Assets, etc.

Les fondateurs de la société de paris fantastiques et sportifs quotidiens DraftKings y ont également participé. L’homme d’affaires israélien Shalom Meckenzie, le plus grand actionnaire de DraftKings, a déclaré :

Les jeux Jouer pour gagner sont une révolution dans la façon dont les joueurs interagissent avec le monde virtuel. Les jeux et les NFT seront la première application blockchain la plus populaire, il ne reste plus qu’à créer un jeu qui se démarque parmi les titres AAA. Je pense que l’équipe Monkey Ball a ce qu’il faut pour y arriver.

Gigi Levi de NFX a ajouté :

En tant qu’investisseur à un stade précoce dans certaines des startups de jeux mobiles / occasionnels les plus prospères au monde, chez NFX, nous observons depuis un certain temps le marché en plein essor du jeu pour gagner. Nous pensons que l’espace ne fera que continuer à croître et que les gagnants seront les équipes qui combinent le meilleur de la connaissance de la blockchain avec d’incroyables capacités de conception de jeux, qui savent utiliser et unir le meilleur de la Blockchain et du « traditionnel ». «Les secteurs du jeu. MonkeyBall est le meilleur que nous ayons vu jusqu’à présent!

MonkeyBall, qui est développé par une équipe d’experts hautement qualifiés, offre des expériences de jeu de haute qualité et une valeur de production élevée. Il est développé sur le moteur de jeu Unity, il peut donc fonctionner sur les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles.

