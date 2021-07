Le jeu ‘New World’ d’Amazon sème le battage médiatique et fait fondre les cartes vidéo dans une version bêta fermée d’une popularité inattendue

(Capture d’écran du Nouveau Monde)

Le RPG en ligne massivement multijoueur d’Amazon New World a attiré un large public jusqu’à présent avec sa version bêta fermée, ce qui amène les analystes à se demander s’il pourrait s’agir du jeu d’évasion pour Amazon Game Studios.

New World, dont la sortie complète est prévue le 31 août, place les joueurs dans le rôle d’explorateurs qui se sont retrouvés bloqués sur l’île d’Aeternum, pleine de magie. Jusqu’à présent, il semble diviser la différence entre les jeux d’action et la formule MMORPG traditionnelle, avec des combats rapides en temps réel.

Les développeurs d’Amazon, qui travaillent principalement dans le studio éponyme d’Orange County, ont commencé le 20 juillet le dernier test bêta fermé de New World, qui devrait se dérouler jusqu’à 23 h 59, heure du Pacifique, le 2 août.

Cette bêta fermée a atteint un pic surprise d’un peu plus de 200 000 joueurs simultanés sur Steam le 25 juillet et a maintenu une population stable de plus de 150 000 joueurs depuis ses débuts. Les joueurs ont pu accéder à la version bêta fermée en s’inscrivant pour devenir testeur ou en recevant l’accès à la version bêta en guise d’avantage pour précommander le jeu via le site Web d’Amazon.

À titre de comparaison, le fait d’avoir 200 000 joueurs a fait de New World le sixième jeu le plus populaire sur Steam le 25 juillet, seulement battu par des porcs de serveurs pérennes comme Rainbow Six: Siege et Team Fortress 2. Il est trop tôt pour dire si cela signifie que le jeu est un succès, mais c’est un signe précurseur encourageant pour Amazon.

Jusqu’à présent, l’opinion générale des joueurs sur New World semble être positive, mais elle a également été entravée par un type de catastrophe unique. Les testeurs de la version bêta fermée du jeu ont rapporté la semaine dernière que l’exécution de New World peut « briquer » des cartes vidéo haut de gamme comme la GeForce RTX 3090.

Veuillez lire ce message concernant les problèmes récents concernant le matériel des cartes graphiques. pic.twitter.com/L1gNeBBPQS – Nouveau monde (@playnewworld) 21 juillet 2021

Le problème semble avoir été un problème maintenant corrigé dans le client bêta du jeu, où les menus du jeu de New World ont été rendus sans limitation stricte de leur fréquence d’images maximale. Les PC ayant la capacité de le faire essaieraient de rendre ces menus avec autant de FPS que possible et finiraient par s’épuiser au cours du processus.

Au moins une société, EVGA, a depuis annoncé qu’elle remplacerait les cartes vidéo de tous les clients qui les ont fait échouer en jouant à New World.

Les efforts d’Amazon pour créer des jeux vidéo originaux ont été largement infructueux à ce jour, mais le nouveau PDG Andy Jassy s’est engagé plus tôt cette année à poursuivre les efforts de l’entreprise dans l’espace.

Au cours des deux dernières années, Amazon a choisi d’arrêter son « tireur de héros » Crucible après une période de lancement difficile, et a discrètement annulé un MMO du Seigneur des Anneaux en avril. New World, s’il réussissait, serait un changement radical pour les efforts de jeu vidéo de la société à ce jour.