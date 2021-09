Le jeu NFT vole des illustrations, se fait appeler, supprime le compte

Il s’agit de la pièce originale, de l’époque de Wildfire en tant que titre Steam Greenlight, que Epic Hero Battles a voléImage: Wildfire

Les NFTS (Jetons non fongibles) sont une catastrophe environnementale et une énorme arnaque, et peut-être la chose la plus amusante à propos de leur persistance est le peu d’efforts que les fournisseurs de cette huile de serpent moderne y consacrent.

Prenez les batailles épiques de héros, par exemple. Un “jeu basé sur la blockchain” sur le “réseau Ethereum”, il essayait de vendre 10 000 NFT composés d’un héros généré au hasard et de son animal de compagnie, qui pourraient ensuite être mis au combat pour gagner des prix ou… plus de NFT .

Je ne sais pas à quel point ils auraient été générés au hasard, cependant, car malgré l’affirmation usée (et d’ici septembre 2021 comme étant entièrement des conneries) affirmant que les NFT concernent uniquement les artistes et la propriété de leur travail, pour sa page principale les créateurs du jeu ont décidé de voler directement une œuvre d’art clé du jeu indépendant Wildfire, qui est sorti l’année dernière et qui est sacrément bon.

Après que le créateur de Wildfire, Dan Hindes, ait appelé les créateurs du jeu sur Twitter (à 52 000 likes et plus), les créateurs d’Epic Hero Battles ont retiré son art de leur page et ont répondu publiquement en disant :

Salut les gars! Je veux vous parler de l’art qui a été utilisé sur le site. Nous l’avons obtenu du développeur Web, mais nous ne l’avons pas vérifié, notre erreur. Cela ne se reproduira plus, honnêtement.

G/O Media peut toucher une commission

Ah, une erreur innocente ! Ou pas, car avec le vol des actifs de Wildfire au grand jour, d’autres personnes ont commencé à consulter le site Web et le compte Twitter d’Epic Hero Battles et ont trouvé d’autres œuvres d’art volées.

La photo de profil Twitter du jeu ? Tiré directement du post Tumblr de cet artiste. Cette grande œuvre d’art annonçant la feuille de route du jeu pour l’avenir qui se trouve ci-dessous ? Volé en gros dans cette très chouette pièce d’art pixelisé de Boki Boki.

Plutôt que d’essayer de répondre à ces nouvelles allégations de vol, ou peut-être d’être obligés de faire la moindre partie de leur propre travail, les créateurs d’Epic Hero Battles ont simplement supprimé leur compte Twitter à la place. Et si son site Internet est toujours actif, il lui manque désormais presque tout son art, laissant dans son sillage une grosse masse grise.

En attendant, vous pouvez acheter Wildfire ici.

Capture d’écran : Twitter