Le jeu Nintendo Switch Fitness Boxing obtient une version anime

Hein? Image : Imaginer

En octobre au Japon, le jeu de fitness Nintendo Switch Fitness Boxing obtient une adaptation en anime.

Développé par Imagineer, basé à Tokyo, le jeu a été lancé pour la première fois en 2018 et les joueurs ont lancé des coups de poing et esquivé en agitant les contrôleurs Joy-Con. Imagineer a publié le jeu au Japon sous le nom de Fit Boxing, et Nintendo l’a ensuite sorti à l’international.

En septembre dernier, Imagineer a annoncé qu’un million d’exemplaires du jeu avaient été expédiés dans le monde.

En décembre 2020, une suite intitulée Fitness Boxing 2: Rhythm and Exercise est sortie sur Nintendo Switch. Cela semblait aussi assez bien faire.

L’anime Fitness Boxing sera abrégé, mais sera diffusé sur Tokyo MX. Selon le site officiel, l’émission se concentrera sur ce qui se passe lorsque les instructeurs de boxe fitness ont fini d’enseigner. Il va apparemment y avoir un scénario et tout, qui sera révélé sur le site officiel à une date ultérieure.

Vous vous demandez ce que font les entraîneurs de Fitness Boxing pendant leur temps libre ? Non? Image : Imaginer

Les écrans officiels qui sont sortis nous donnent une idée de ce qui nous attend, je suppose !

Le spectacle est écrit et dirigé par Jumpei & Morita (sic), qui a dirigé l’anime musical fantastique Lost Song. Il a écrit des scénarios pour la télévision ainsi que réalisé des drames et des documentaires. Et maintenant il fait ça !

Imagineer et Story Effect s’occuperont de l’animation.

L’anime mettra en vedette des talents vocaux bien connus, certains reprenant leurs rôles dans le jeu, notamment Akari Kito (Nezuko dans Demon Slayer), Akira Ishida (Katsura Kotaro dans Gintama et Athrun Zala dans Gundam Seed) et Rie Kugimiya (Alphonse Elric dans Fullmetal Alchemist et Kagura à Gintama), entre autres.

Je suis intrigué! Je n’ai pas d’espoir, mais je ne peux m’empêcher de me demander comment cela s’est passé. Ce sera peut-être bon. Peut-être que non. Mais bon sang, c’est plutôt étrange, non ?