Le jeu original de la série Pokémon-Like ‘Nexomon’ débarque sur Switch le mois prochain

Si vous avez apprécié Nexomon: Extinction lors de son lancement sur Switch l’été dernier, vous serez ravi d’apprendre que le jeu original de la série se dirigera également vers la plate-forme Nintendo dans un avenir très proche.

Appelé simplement Nexomon, le premier titre de la série sortira sur Switch le 17 septembre. Tout comme Extinction, ce titre original était également un Pokémon semblable qui vous permet d’attraper et de faire évoluer plus de 300 monstres, de vous engager dans des batailles au tour par tour, et plus encore.

Une nouvelle bande-annonce a été publiée pour célébrer les nouvelles de la date de lancement, montrant le combat du jeu, les évolutions et plus encore (vous pouvez le vérifier ci-dessus). Un nouveau t-shirt Nexomon est également en pré-commande chez Funstock si vous avez envie de vous faire plaisir.

– Prequel de Nexomon Extinction, désormais disponible sur consoles pour la première fois !

– Construisez votre équipe ultime ! Attrapez, évoluez et collectionnez plus de 300 Nexomon uniques

– Choisissez votre entrée : 7 créatures uniques au choix

– Système de combat au tour par tour profond et engageant

– Embarquez pour un voyage épique et explorez 10 régions dynamiques du NexoWorld

Nous sommes repartis avec des sentiments mitigés après avoir joué l’année dernière à la suite de Nexomon, Nexomon Extinction. Dans notre revue, nous avons dit que « cela réussit principalement à être une approche plus délibérée et plus difficile de Pokémon, mais cette difficulté peut souvent sembler épuisante et artificielle ».

Vous avez aimé Extinction ? Allez-vous également essayer le jeu original ? Faites-le nous savoir à l’endroit habituel.