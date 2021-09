Le jeu palmé transformera les arachnophobes en amoureux des araignées

Capture d’écran : Sbug Games / Kotaku

Je n’aime pas les araignées. J’aurais aimé le faire, car les araignées sont objectivement excellentes. Ils ont huit yeux, pour l’amour de Dieu. Sans parler du fait qu’ils peuvent faire sortir des toiles de leurs fesses. (Sous, s’il vous plaît vérifier.) Ils sont essentiels pour le contrôle des insectes (sans eux, il y aurait la famine), leur venin peut être utile dans les médicaments, et ils mordent si souvent les Australiens embêtants. Et pourtant, malgré tout leur éclat clair, l’idée d’en toucher un me donne des heebie-jeebies. Brrrrrr. Euh. Nan. Cependant, laissez-moi vous présenter le conte de rédemption d’araignée, Webbed.

Webbed est un jeu d’apparence trompeuse. Fabriqué dans GameMaker, en utilisant des graphismes en pixels volumineux, il ressemble au début à tant d’autres jeux de plateforme qui sortent tous les jours. Cela dément un jeu qui a des commandes qui rivalisent (et je dis cela avec seulement une pincée d’hyperbole) avec les jeux Spider-Man d’Insomniac, dans un cadre bucolique aussi relaxant que délicieux. C’est un joyau absolu, avec une exploration gratuite et ouverte de sa petite forêt (le jeu mesure les distances en centimètres), un tas de tâches d’amour de la nature à accomplir à votre rythme et la joie absolue d’attacher des toiles entre les branches, puis tirant des toiles de grappin sur des feuilles lointaines et plongeant à travers le monde.

Et vous faites tout cela en tant qu’araignée adorable, adorable, câlin.

Heureusement pour moi, je ne suis pas quelqu’un qui ne peut pas faire face aux araignées dans les jeux. Je les déteste suffisamment dans la vraie vie pour que leurs incarnations dans le jeu en tant qu’ennemis aient tendance à me ravir davantage. Leur horrible chair de poule me fait me tortiller juste ce qu’il faut, et leurs morts de ma main n’en sont que plus satisfaisantes. Cependant, ils ne m’empêchent pas de pouvoir jouer. Mais c’est ma conviction nouvelle et fervente que Webbed pourrait être le jeu pour briser même la terreur de la personne la plus arachnophobe.

Tout d’abord, cette araignée est tellement mignonne ! C’est une grosse folie de pixels, d’yeux et de jambes, et tout ce qu’elle veut faire, c’est sauver son pauvre petit ami, capturé par un oiseau méchant. Si elle était dans la vraie vie, elle serait duveteuse. Deuxièmement, elle est tellement agréable à contrôler. La perfection du mouvement de Webbed est une telle récompense, alors que vous tirez des toiles à la volée, créez des aires d’atterrissage rebondissantes pour vous sauver des branches à pointes, vous projetez dans les auvents, puis attrapez une feuille et flottez doucement sur la brise pour aller rendre visite aux abeilles amicales . Oh, et troisièmement : vous avez des yeux laser.

Capture d’écran : Sbug Games / Kotaku

G/O Media peut toucher une commission

C’est tellement incongru, mais oui, l’araignée de Webbed peut tirer des faisceaux laser de ses yeux, ce qui est utile pour détruire des morceaux de bois pourris, faire sauter les passages de pierre dans les tunnels des fourmis et, surtout, enlever des brins de toile que vous pourriez avoir égarés.

Parce que si rien d’autre, Webbed m’a appris un nouveau respect pour les compétences des araignées dans la création de sites Web. Je n’ai pas commencé comme un idiot : j’adorais déjà les toiles d’araignées. Surtout par un matin glacial, où ils brillent tous comme s’ils étaient faits de diamants sous le soleil d’hiver. Ce sont des créations miraculeuses, et elles ne le sont que plus après avoir passé beaucoup de temps dans le jeu à essayer d’en construire une. Je pouvais à peine le faire. Voici mon premier effort :

Capture d’écran : Sbug Games / Kotaku

Yeeeeeaaaah. Vous connaissez ces éternels reportages sur le dernier groupe de scientifiques ennuyés qui pensaient pouvoir passer un après-midi à donner du LSD aux araignées ? Oui ça.

J’ai persisté avec le métier et j’ai créé quelque chose que j’aime penser que mes amis araignées pourraient généreusement envisager l’art moderne des araignées :

Capture d’écran : Sbug Games / Kotaku

Ce n’est que lorsque je me suis vraiment effondré (les araignées ont-elles des jointures ? Si c’est le cas, il doit y en avoir TELLEMENT) et que je me suis souvenu de la façon dont les araignées les construisent elles-mêmes que tout s’est réuni.

Capture d’écran : Sbug Games / Kotaku

Regarde ça! Pas très près ! Ce que j’ai réalisé, et pardonnez-moi si vous êtes quelqu’un d’un peu moins idiot que moi, c’est que ces lignes venant de l’extérieur vers le centre ne sont pas faites en premier ! Ils ne sont pas vraiment faits délibérément du tout. Au lieu de cela, ils sont le résultat de tirer la toile en cercles concentriques. C’est tout pour dire: wow, Webbed a vraiment raison pour les toiles d’araignée. Incroyablement.

L’authenticité de Webbed signifie probablement que beaucoup n’essaieront même pas. Je vais sécuriser cela en disant que cette araignée fait vraiment des sabords. Adorablement ! Elle se précipite comme une magnifique petite boule de peluches de dessin animé, le mouvement de ses jambes à travers les fils si brillamment et auditivement accompagné de cordes rapidement pincées. Mais oui, je viens de convaincre un grand nombre de personnes d’essayer ce jeu génial.

Croyez-moi, une araignée faible qui saute sur les meubles quand un gros poilu glisse sur le sol et doit être secouru par son intrépide enfant de six ans. Webbed n’évoque rien de tout cela dans mon cas. Alors peut-être le vôtre aussi ! Cela vaut vraiment la peine de le découvrir.