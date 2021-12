Le jeu PC qui a inventé le genre Battle Royale sera gratuit en 2022 | Jeux

Bien qu’aujourd’hui tout le monde associe les jeux Battle Royale à Fortnite, il y a eu un premier jeu qui a été celui qui a rendu ce genre à la mode, étant le pionnier qui a révolutionné tout un secteur en quelques mois seulement.

Je me souviens encore quand en 2017 je jouais à un jeu qui était en version bêta et qui consistait à survivre à 100 joueurs qui voulaient me tuer après avoir sauté sur une île depuis un avion.

Nous avons atterri sans rien et notre mission était de nous équiper en cours de route, d’aller de maison en maison et de tuer d’autres joueurs pour améliorer notre équipement.

Aussi, On dirait que c’était hier, mais de 2017 à 2021 5 ans se sont écoulés. De quoi pouvoir transformer tout le secteur du jeu vidéo. Fortnite les a copiés, et ils ont triomphé ; le COD les a copiés, et ils ont réussi… et ainsi de suite.

Maintenant, de Bluehole Studio, ils ont annoncé que le jeu deviendra Free to Play. Autrement dit, ce sera gratuit pour tout le monde.

Bien qu’il n’ait jamais été un jeu à plein tarif, depuis à son lancement il ne dépassait pas 29,99 euros, l’équipe responsable du jeu a décidé qu’après si longtemps, il était préférable de le rendre public afin que tout le monde puisse jouer.

Et cela a du sens puisque, presque depuis le premier jour, l’argent est venu des packs de skin et d’autres artefacts dans le jeu. Comme cela arrive à FIFA et NBA 2K.

La date qu’ils ont donnée pour rendre le jeu gratuit est le 12 janvier 2022. C’est-à-dire en seulement quatre semaines.

Je ne vois qu’un côté négatif à cela, et c’est celui qui fait référence aux hackers et aux chetos, puisque si quand c’était payé le jeu était plein de cheatsMaintenant qu’il ne faudra pas débourser 30 euros pour jouer, je ne veux même pas imaginer les hacks que l’on va voir.

Malgré tout, c’est une bonne nouvelle, car étant un jeu qui a tout gagné, il est temps pour tous les joueurs qui se sont retrouvés avec l’envie d’essayer le Battle Royale qui a tout déclenché.