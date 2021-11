Le jeu Play-to-Earn MonkeyBall sera présenté comme IDO phare inaugural sur StarLaunch

Tel Aviv, Israël, le 18 novembre 2021,

Le jeu à gagner basé sur Solana MonkeyBall a été sélectionné comme partenaire de lancement de StarLaunch, une nouvelle plate-forme IDO et d’incubation basée sur Solana.

Le premier IDO sur une nouvelle plateforme définit les attentes pour l’ensemble de ses ventes futures, tant en termes de calibre des projets que de résultats ultimes pour les participants. Choisir MonkeyBall est un choix naturel pour StarLaunch, en raison de sa grande communauté et du soutien des investisseurs, ainsi que de ses solides fondamentaux en tant que jeu innovant à haute valeur de production, Play-to-Earn. MonkeyBall a levé 3 millions de dollars auprès d’une multitude d’investisseurs en capital-risque et d’investisseurs providentiels, notamment Solana Ventures, NFX, iAngels, Longhash, CMS, Republic, Shalom Meckenzie (fondateur de DraftKings), Yoni Assia (fondateur d’eToro), Shahaf Bar-Geffen (PDG de COTI) et Nimrod Lehavi (co-fondateur de Simplex).

La vente est prévue pour le 30 novembre, offrant 1% de l’offre totale de MonkeyBall, soit 10 000 000 sur 1 milliard de jetons MBS. Le prix est fixé à 0,04 $ par MBS avec une valorisation implicite entièrement diluée de 40 millions de dollars.

MonkeyBall est un jeu Play-2-Earn reprenant la sensation de jeu au tour par tour de Final Fantasy dans un cadre semblable à FIFA Street – mais les joueurs de football sont des singes. Chaque joueur possède et contrôle une équipe de quatre singes qui doivent gagner des matchs de football contre d’autres équipes de singes. Lorsqu’ils gagnent des matchs, les utilisateurs sont récompensés par des MonkeyBucks $MBS, le jeton principal qui alimente l’économie du jeu.

Le MBS peut également être gagné en accomplissant des missions, en possédant des stades qui accueillent des matchs, ou en assistant à d’autres matchs et en encourageant une équipe de singes.

Les utilisateurs peuvent dépenser des jetons MBS pour améliorer leur équipe de singes ou acheter des articles dans la boutique du jeu. La boutique en jeu et la trésorerie associée seront gérées par le DAO du jeu, régi par le jeton SCORE, qui garantit la transparence et la propriété du jeu par l’utilisateur.

Posséder MBS à ce stade précoce donnera également droit aux détenteurs de la prochaine baisse MonkeyBall NFT de 5000 singes Gen0. Ce seront alors les premiers NFT utilisables pour constituer des équipes de singes une fois le jeu lancé.

Le MonkeyBall IDO sur StarLaunch tirera parti de son modèle unique de participation à deux jetons.

StarLaunch sépare le concept de jeton de gouvernance et d’enjeu d’accès IDO, le premier étant effectué via $STARS, un jeton déflationniste, tandis que le dernier rôle est délégué à Hydrazine ($N2H4). L’hydrazine est le « carburant » utilisé pour participer aux IDO sur StarLaunch, et il est généré par le jalonnement de $STARS. L’une des caractéristiques les plus uniques du bloc StarLaunch est son mécanisme d’assurance, qui protège les utilisateurs contre les échecs complets du projet et les escroqueries pures et simples. Cela signifie que choisir les bons projets pour les IDO est encore plus important.

« Nous sommes ravis d’être sélectionnés comme IDO phare de StarLaunch », a déclaré Oren Langberg, responsable du marketing chez MonkeyBall. « De l’équipe qui nous a apporté CardStarter, StarLaunch a tous les bons éléments que nous recherchions chez un partenaire, surtout une équipe aussi dévouée et MonkeyNuts que nous qui a également fait ses preuves en matière d’IDO réussies »

« MonkeyBall représente l’avenir du jeu en chaîne. En tant que tels, nous sommes ravis de les avoir comme IDO phare », a déclaré Aatash Amir, PDG de StarLaunch. « En tant que l’un des jeux à gagner les plus attendus, MonkeyBall établira la norme pour les projets de premier plan qui seront lancés sur StarLaunch »

À propos de MonkeyBall

MonkeyBall est un jeu de football au tour par tour basé sur Solana, une sorte de FIFA Street et Final Fantasy réunis dans un jeu amusant sur le thème du singe. Les joueurs peuvent gagner des jetons en gagnant ou simplement en profitant des matchs des autres.

Le jeu offre une expérience de jeu à haute valeur de production et est développé sur Unity, ce qui le rend multiplateforme avec Desktop et Mobile.

À propos de StarLaunch

StarLaunch est un incubateur et une rampe de lancement uniques et dynamiques, reliant les projets Solana prometteurs aux premiers supporters et à un réseau de partenaires clés. L’équipe StarLaunch fonctionne en donnant la priorité à sa communauté en premier. Starlaunch apporte des projets soigneusement contrôlés à sa communauté et protège les participants IDO avec un programme d’assurance interne.

