Le jeu prend une nouvelle vie

Les amateurs de jeux pourront désormais jouer à PUBG dans son avatar indien. La société sud-coréenne Krafton a introduit le jeu dans le pays sous le nom de Battlegrounds Mobile India, un an après son interdiction par le gouvernement indien en raison de problèmes de confidentialité liés à sa connexion chinoise. Il est à noter que le jeu a été crédité pour avoir donné une impulsion à la culture du jeu mobile en Inde et encouragé les achats intégrés. Selon un rapport KPMG de 2021, PUBG comptait 175 millions de téléchargements, environ 40 millions de joueurs actifs et avait généré 40 à 50 millions de dollars de revenus grâce aux achats intégrés depuis 2018 en Inde.

L’Inde a enregistré les téléchargements de jeux les plus élevés dans le segment des jeux mobiles occasionnels au monde (hors Chine) en 2020, selon le rapport. L’Inde à elle seule a enregistré 7,3 milliards de téléchargements au cours des trois premiers trimestres de 2020, représentant 17% des téléchargements mondiaux de jeux mobiles au cours de la même période. La taille du marché est estimée à environ Rs 13 400 crore, dont les jeux occasionnels représentent Rs 6 000 crore.

Au cours de la dernière semaine de juin 2021, l’acteur Kartik Aaryan est devenu l’ambassadeur de la marque Brawl Stars, un jeu d’action en équipe multijoueur des créateurs de jeux populaires comme Clash of Clans, Clash Royale et Boom Beach. Le secteur des jeux en Inde a enregistré des investissements de 544 millions de dollars entre août 2020 et janvier 2021. La base d’utilisateurs de jeux est estimée à environ 433 millions.

Abhishek Madhavan, SVP, croissance et marketing, Mobile Premier League, observe que depuis les premiers jours du verrouillage de l’année dernière, l’application a connu une augmentation non seulement du nombre de personnes qui jouent à des jeux, mais également du nombre de jeux joués en moyenne. . « En 2020, certains de nos titres les plus populaires comme World Cricket Championship, Pool et Fruit Chop ont enregistré une augmentation de 400 % du nombre de parties jouées », ajoute-t-il.

Selon le 2021 India Mobile Gaming Report d’InMobi, 80% des joueurs jouent au moins une fois par jour avec un temps moyen passé de 20 minutes par session. Les utilisateurs indiens préfèrent jouer à des jeux mobiles classiques comme Ludo et aux puzzles de mots, et consomment moins de temps par jeu, ou à des jeux de bataille royale comme PUBG et Free Fire. La plupart des jeux classiques dépendent des revenus publicitaires, tandis que des jeux comme PUBG attirent les joueurs pour effectuer des achats intégrés.

Les utilisateurs indiens ne font pas encore activement d’achats via l’application ; la publicité est la principale source de revenus pour ces applications. KPMG a découvert qu’au cours de l’exercice 21, les revenus publicitaires dans le segment des jeux occasionnels s’élevaient à 3 600 crores de roupies (environ 60 % des revenus des jeux occasionnels). Le revenu moyen par utilisateur dans les jeux mobiles occasionnels s’élève à Rs 152 par an. Vasuta Agarwal, MD, Asie-Pacifique, InMobi, affirme que les publicités dans l’environnement de jeu mobile voient plus du double de l’engagement par rapport aux applications non liées aux jeux.

« En Inde, la plupart des jeux populaires sont des jeux internationaux », observe Piyush Kumar, fondateur et PDG de Rooter, une plateforme de streaming de jeux. Pour battre la popularité des jeux internationaux, les applications de jeux et les studios indiens devront investir massivement dans la création de jeux qui plaisent aux origines culturelles indiennes, selon les analystes.

“C’est pourquoi vous voyez des applications comme Dream 11 et Paytm First Games investir dans le marketing – en faisant appel à des ambassadeurs de marque et en lançant des campagnes publicitaires à haut débit”, explique Prashant Rao, partenaire, Deloitte India. Des studios de jeux comme Nazara Technologies ont des liens avec des fournisseurs de services de télécommunications pour la distribution.

Les éditeurs de jeux internationaux ne sont pas connus pour peaufiner leurs offres pour l’Inde, ce qui facilite le lancement ici. Cependant, les jeux développés en Inde n’ont pas réussi à conquérir les marchés extérieurs. « C’est un objectif que les éditeurs indiens peuvent atteindre », déclare Rao.

