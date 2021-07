Cet album est le premier qui reine enregistré sur deux séries de sessions distinctes, alors que dans le passé, chaque album était enregistré en un seul bloc de sessions. Quatre morceaux ont été en grande partie terminés au cours de l’été 1979, dont le single d’ouverture “Crazy Little Thing Called Love” qui est sorti sept mois avant la sortie de The Game. Les chansons restantes ont été écrites entre février et mai 1980. Ce n’était pas le seul changement dans le modus operandi du groupe.

Il y avait un nouvel endroit pour enregistrer, les Musicland Studios de Munich, et un nouveau coproducteur, Reinhold Mack, qui avait encouragé les artistes britanniques à profiter des installations ultramodernes de Giorgio Moroder. Tout cela a conduit à quelque chose d’un nouveau “son”, celui qui avait été suggéré sur Roger Taylor le jazz morceau, “Fun It”, mais trouverait maintenant une place plus importante sur le nouvel album.

Pendant ce temps, la Techno, avant qu’elle ne s’appelle Techno, les méthodes que Mack a apportées à l’enregistrement ont également nécessité que Queen se relâche et utilise des synthétiseurs, un instrument qu’ils étaient jusque-là fiers d’éviter à moins que l’on ne compte le Syndrum que Roger Taylor a essayé sur . ”

Pourtant, avant que ces décisions puissent être prises, il y avait l’affaire, comme d’habitude, de la vie sur la route. L’étape européenne de la tournée Jazz (alias Live Killers) a vu le groupe parcourir l’Europe du Nord, en mettant l’accent sur leur base de fans allemands de plus en plus enragés, tandis que l’étape mondiale ou asiatique les a emmenés au Japon. Par la suite, quelques écritures et enregistrements ont été effectués à Munich, des vacances ont été prises, puis tous sont revenus en Allemagne pour un rendez-vous en août au Ludwigsparkstadion, Saarbrücken, leur plus grand concert européen, à ce moment-là, à part l’extravagance de 1976 à Londres Hyde Park.

Après avoir terminé l’étape britannique de cette entreprise gigantesque avec un passage hivernal, ils ont appelé la tournée Crazy – 20 spectacles au Royaume-Uni et en Irlande qui ont abouti à un spécial Boxing Day au Hammersmith Odeon de Londres, qui faisait partie des “Concerts pour le peuple de Kampuchea », organisé par Paul Mccartney et le Secrétaire général de l’ONU Kurt Waldheim.

Avec la fin de Noël, le groupe était plongé dans la pré-production et des affaires plus sérieuses à Musicland. Le coproducteur Mack se souvient que son implication avec Queen était un coup de chance. Au milieu de 1979, il avait déjeuné avec Giorgio Moroder qui lui avait dit : « J’ai entendu dire que vous travailliez avec Freddie Mercury. ” C’était une nouvelle pour Mack, qui achevait un Gary Moore album à Los Angeles. Peu de temps après, Mack et Queen se sont rencontrés.

“Leur [Queen’s] Le credo était : ‘c’est comme ça que nous sommes habitués à faire les choses’ », a déclaré le coproducteur. « Par exemple, éditer des chansons ensemble sur une bande de 2 pouces est toujours un peu « incertain ». Le déplacement des montages se termine rapidement par une bande ressemblant à un passage clouté, ce qui peut poser des problèmes de passage des têtes, en perdant le haut de gamme. Et personne ne disposait de deux ou trois machines 24 pistes pour l’assemblage et le montage offset, en fin de compte deux ou trois générations plus tard. Quoi qu’il en soit, il a fallu beaucoup de temps pour convaincre les messieurs d’envisager l’idée de frapper tout le groupe pendant le suivi. Une fois que cette proposition a été bien accueillie et a été approuvée comme « pas trop mauvaise », le flux de travail est devenu beaucoup plus facile. J’avais l’avantage d’être un décideur rapide par rapport au groupe. Je pouvais toujours essayer des choses pendant que les gens réfléchissaient à des détails délicats.

Le producteur et le groupe ont commencé à apprécier le défi. En tout cas, les premiers fruits de leurs travaux ont été ridiculement réussis. Comme le rappelle Mack, « ​​Le groupe est sorti d’une tournée au Japon et a eu du temps à passer avant de retourner en Angleterre. Il est donc tombé dans la catégorie « bon moment, bon endroit ». Le projet n’a pas commencé comme un album. C’était un tas de sessions d’une et deux semaines. Le premier morceau que nous avons essayé était “Crazy Little Thing Called Love”. Freddie a pris une guitare acoustique et a dit : « Vite, faisons-le avant que Brian n’arrive. Environ six heures plus tard, la piste était terminée. Le solo de guitare a été un overdub plus tard. Brian me déteste toujours pour lui avoir fait utiliser une Telecaster pour le rôle. Il est sorti en tant que single pré-album et est allé au n ° 1. Cela a évidemment beaucoup aidé à inspirer la confiance et la relation de travail énormément. »

L’approche éclectique de Queen, selon laquelle ils tenteraient n’importe quoi, de la nouveauté kitsch au rock de l’arène de bottes, n’a pas du tout dérangé l’Allemand flegmatique. Le principal défi était la démocratie interne du groupe. Finalement, les pièces se sont mises en place avec Mack décrivant son rôle principal comme encourageant “Plus grand, plus large, meilleur, je suppose”.

La deuxième session nous a donné les quatre premiers morceaux. “Play The Game” est une chanson de Freddie mettant en vedette la première utilisation par Queen d’un synthétiseur, et celui qu’il joue, un Obereim OB-X. Chanté de la voix la plus naturelle et la moins forcée de Mercury, le mieux adapté au message à cœur ouvert de cette chanson d’amour, “Play The Game” est ensuite sorti en single : la pochette illustrée représente pour la première fois la célèbre moustache et les cuirs “clones” de Fred – ces deviendraient des marques. Le revers “A Human Body” était une rareté pendant de nombreuses années, uniquement disponible sur la version vinyle 7″.

Le métal d’urgence de Brian, “Dragon Attack” est rapidement devenu une chanson live, tout comme le classique “Another One Bites The Dust” de John Deacon. Avec une ligne de basse ambulante, influencée par le riff progressif de Bernard Edwards sur le morceau légendaire « Good Times », où les notes staccato, muettes et mortes confèrent un drame énorme et des attentes funky, Deacon a fait bon usage de son temps à traîner avec Chic à l’aube de uber-disco. Ce fut une véritable révélation pour le bassiste tranquille qui ajouta désormais guitare rythmique, piano, quelques leads et claquements de mains tandis que son fleuret rythmique Roger Taylor assourdissait son kit aride de couvertures rembourrées. La chanson est devenue un hymne de danse.

Brian a rappelé que puisque “Deacy” n’allait jamais chanter sa composition, Mercury a martelé la voix jusqu’à ce que sa gorge saigne. John a dû être ravi lorsque le single a non seulement atteint le sommet des charts américains, mais il a terminé au premier rang de la liste de fin d’année de Cash Box, s’est vendu à plus de deux millions d’exemplaires et a été certifié Platine.

La deuxième chanson de John de l’album, “Need Your Loving Tonight” (JD joue de la guitare acoustique) a également obtenu un single aux États-Unis et figure dans les tournées contemporaines, lorsque Brian et Roger ont pris les choeurs, bien que Freddie chante la version studio à la perfection.

“Crazy Little Thing Called Love” de Mercury provient des sessions précédentes de Musicland. Le teaser single de The Game, sorti le 5 octobre 1979, est devenu le premier single de Queen en tête des charts américains. Un autre million de vendeurs, Freddie l’a écrit dans le bain de l’hôtel Bayerischer Hof à Munich lors de l’une de leurs longues sessions d’enregistrement à Munich. Inspiré du style rock-a-hula d’Elvis Presley, il s’agit d’un morceau de très bon rockabilly avec un « son de soleil ». Comme Mercury l’a dit au Melody Maker en 1981, “‘Crazy Little Thing Called Love’ m’a pris cinq ou dix minutes. J’ai fait ça à la guitare, que je ne peux pas jouer pour des fous, et d’une certaine manière c’était plutôt une bonne chose parce que j’étais limité, ne connaissant que quelques accords. C’est une bonne discipline car je devais simplement écrire dans un petit cadre. Je ne pouvais pas travailler sur trop d’accords et à cause de cette restriction, j’ai écrit une bonne chanson, je pense.

Sonnant déjà comme un LP classique, bien que l’un des albums de plus courte durée de Queen, The Game démarre Side 2 avec l’intro de Freddie transposant à la voix principale de Roger sur “Rock It (Prime Jive)”, une chanson qui ramène le groupe dans le temps. La nostalgie intelligente (assouplie par les claviers supplémentaires de Mack) cède la place à l’étrange et plus que troublant « Don’t Try Suicide », une chanson dont le message est résumé dans le titre. Que le sujet du conseil du narrateur soit un homme, une femme, un ami du chanteur ou une connaissance du groupe n’est jamais clair, mais le langage utilisé est très terre-à-terre et frise l’insensibilité, tout en parlant avec beaucoup de bon sens. Freddie l’a écrit – qui d’autre l’aurait fait ?

L’album “Sail Away Sweet Sister (To The Sister I Never Had)” de Brian en 1979 n’est ni aussi sombre, ni aussi brusque, mais semble tout aussi personnel. “Coming Soon” de Taylor, le deuxième des morceaux de 1979 de ce côté, est l’un des morceaux les plus rebelles du batteur, bien qu’écrit avec un certain sens ironique. La batterie électronique et l’Oberheim réapparaissent.

The Game se termine sur une note sombre, avec l’excellent « Save Me » de Brian, un numéro 11 britannique sorti en janvier 1980, bien qu’il date encore une fois de la première incursion de Queen dans les installations de Musicland. May a succombé à la technologie moderne et a ajouté les synthés, les guitares acoustiques et électriques et les choeurs à une puissante ballade magnifiquement interprétée par Mercury dans la tonalité de sol majeur. Pourtant, Brian n’était pas Luddite et ne tarderait pas à approuver : « C’est à ce moment-là que nous avons commencé à essayer de sortir de ce qui était normal pour nous. De plus, nous avions un nouvel ingénieur à Mack et un nouvel environnement à Munich.

Tout était différent. Nous avons changé toute notre technique de studio dans un sens parce que Mack venait d’un milieu différent du nôtre. Nous pensions qu’il n’y avait qu’une seule façon de faire les choses, comme faire une piste d’accompagnement : nous le ferions jusqu’à ce que nous ayons bien compris. S’il y avait des morceaux où cela s’accélérait ou ralentissait, alors nous le ferions à nouveau jusqu’à ce que ce soit juste. Nous avions fait tellement de fois certaines de nos anciennes pistes d’accompagnement ; ils étaient trop raides. La première contribution de Mack a été de dire : « Eh bien, vous n’êtes pas obligé de faire ça. Je peux tout mettre en place. Si ça tombe en panne après une demi-minute, alors nous pouvons éditer et continuer si vous jouez simplement avec le tempo ».

Une vidéo pour “Save Me” a été réalisée à Alexandra Palace, le 22 décembre 1979, pendant la journée, tandis que Queen donnerait un spectacle historique dans le même lieu ce soir-là. Sorti intact des années 1970, Queen était désormais très certainement – ​​Rock Royalty. The Game a dominé les charts britanniques et américains et se vendrait à environ douze millions d’exemplaires dans le monde. Vive les années 80…

