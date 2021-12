Le jeu rétro NES Zelda se vend pour 4 000 $ grâce à de rares ramen Sticker

Image : Nintendo / MobyGames

Une copie rare du système de disque Famicom de l’original The Legend of Zelda a récemment été achetée pour des milliers de dollars, tout cela parce que le disque comporte un autocollant avec le nom d’une marque populaire de nouilles instantanées.

Comme l’ont souligné pour la première fois l’auteur et collectionneur de jeux japonais Jironosuke, puis le traducteur anglais principal de Tales of Arise, Tom James, une vente aux enchères Yahoo s’est clôturée hier. ).

La seule différence entre cette copie du jeu et la version normale, cependant, est la présence du logo des ramen de la marque Charumera de Myojo Foods sur l’étiquette du disque.

Le disque Famicom original de The Legend of Zelda est à gauche, tandis que la version Charumera est à droite. Trouvez la différence ? Image : Nintendo / MobyGames / Gaming Alexandria / Kotaku

Selon la liste des enchères et une enquête très informative sur Gaming Alexandria de l’année dernière, la version Charumera de The Legend of Zelda a été offerte à 1 500 participants chanceux d’un tirage de loterie de 1986 organisé par Nintendo et l’entreprise alimentaire pour célébrer le 20e anniversaire de cette dernière. Le concours a également récompensé Famicom et Famicom Disk Systems en relief avec le nom Myojo Charumera.

Lorsque les défenseurs du jeu ont eu vent de cette variante de Zelda en 2020, beaucoup se sont demandé si le contenu de la version Charumera avait été modifié de quelque manière que ce soit. La plongée profonde de Gaming Alexandria dans les origines du jeu (grâce à une copie achetée sur eBay pour 1 000 $) a également montré que le code sous-jacent était identique à la version originale.

Le seul autre exemplaire de ce Zelda de marque de nouilles que j’ai pu trouver en ligne a été vendu en 2016 pour 1 500 $ par un vendeur eBay situé en Espagne. Une image partagée par Legends of Localization du jeu dans la nature l’a vu au prix de 35 800 yens (ou seulement environ 313 $ USD) tandis que d’autres rapports anecdotiques affirment qu’il est encore plus bas lors des précédentes enchères en ligne et dans les magasins de jeux vidéo physiques. au Japon. Ces dernières années, cependant, ont vu une énorme augmentation des prix pour les précieux collectionneurs de jeux rétro.

Est-ce que Charumera Zelda sera la dernière rareté qui draine le portefeuille pour les collectionneurs? Probablement pas. Mais c’est drôle que quelque chose d’aussi simple qu’un logo de ramen sur un autocollant suffise à faire grimper le prix encore plus.