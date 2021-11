Le jeu Roblox joué par la majorité des enfants américains est de retour après une panne de 3 jours [U]

Mise à jour : le jeu est de nouveau en ligne après une panne de 3 jours. La société affirme que la restauration du service peut prendre un peu de temps pour se déployer partout.

L’un des jeux mobiles les plus populaires, Roblox, est en panne. La société affiche une « interruption de service » pour chaque plate-forme : application iOS, application Android, Xbox et Avatar.

Roblox affiche le problème sur sa page d’état.

Mise à jour : nous identifions la cause première comme un problème système interne et travaillons sur le correctif.

Sur l’application iPad, les utilisateurs sont déconnectés lorsqu’ils ouvrent l’application et il n’y a aucune réponse lorsqu’ils essaient de se connecter.

Roblox est l’un des quatre jeux iOS qui rapportent plus d’un million de dollars par jour.

Selon les données acquises par Finbold, en juin 2021, les dix jeux iPhone les plus rentables aux États-Unis génèrent en moyenne 11,2 millions de dollars de revenus quotidiens, soit l’équivalent de 336,2 millions de dollars chaque mois. La plate-forme de création de jeux et de jeux en ligne Roblox (NYSE : RBLX) est en tête du classement avec des revenus estimés à 3,01 millions de dollars par jour ou 92 millions de dollars par mois. Clash of Clans se classe loin derrière avec une moyenne estimée de 1,8 million de dollars de revenus quotidiens. Les revenus comprennent les achats intégrés et le prix d’achat du jeu.