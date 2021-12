Le jeu RPG de table Dark Souls annoncé

Steamforged Games, fabricant du jeu de société et du jeu de cartes sur le thème de Dark Souls, a annoncé un prochain jeu RPG de table Darks Souls. Les autres détails disponibles sont rares pour le moment – ​​il n’est pas précisé s’il adhérera à un système familier comme la cinquième édition de DnD (5E) ou comment il adaptera le scénario de Dark Souls. Des informations telles que la date de sortie ou le prix sont également actuellement inconnues.

Le jeu de société Dark Souls de Steamforged Games (actuellement épuisé) a été financé à l’origine par un Kickstarter à succès en 2016. Eurogamer l’a évalué positivement, tandis que Polygon avait des sentiments plus mitigés à ce sujet, et le considérait comme un « travail exténuant » et « pas très amusant jouer. »

Depuis la sortie du jeu de société Darks Souls, Steamforged s’est associé à d’autres studios pour adapter des jeux vidéo populaires en jeux de société, comme Resident Evil 3, Horizon Zero Dawn et Devil May Cry.

Les précédents jeux RPG de table de Steamforged, comme sa série Epic Encounters, étaient compatibles 5E, ce qui mérite d’être noté et peut indiquer quel système le jeu RPG de table Dark Souls utilisera.

Dark Souls continue d’avoir une grande empreinte dans le monde du jeu et conserve un large public. Le jeu original Dark Souls de 2014 a été salué par GameSpot comme l’un des jeux les plus influents du 21e siècle.

