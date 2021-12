Le jeu Sandbox retiré de Steam après des allégations de vol de code

Art du jeu accusé, Myth of EmpiresImage: Angela Game

Myth of Empires, un jeu qui vient tout juste de sortir, a maintenant été retiré de la liste de Steam après que l’équipe derrière Ark: Survival Evolved a accusé ses créateurs d’avoir volé le code source.

Comme le rapporte PC Gamer, les développeurs (Studio Wildcard) et les éditeurs (Snail Games) d’Ark affirment qu’Angela Game, les créateurs de Myth of Empires, « a été fondée en 2020 par au moins un ancien employé de Snail Games China, la société mère de Studio Wildcard, qui a eu accès au code source de l’Arche.

Lors de la sortie de Myth of Empires en octobre, les employés de Studio Wildcard ont remarqué « des mécanismes de jeu identiques, qui [they] ressenti allait au-delà de la possibilité d’une coïncidence. Ils prétendent également avoir « trouvé des centaines de noms de classes, de variables et de fonctions correspondants dans une analyse préliminaire, ce qui, selon eux, confirme que le code source d’Ark a été utilisé dans Myth of Empires ».

Valve en a été informé la semaine dernière et, sur la base de leurs découvertes du 3 décembre, Myth of Empires a été radié de Steam.

Malgré cela, Angela Game a publié une déclaration niant à peu près tout, qui se lit comme suit :

Salut à tous,

Concernant la récente radiation de Myth of Empires sur Steam ainsi que les développements ultérieurs :

Il y a quelques jours, Steam a reçu des allégations de violation présumée du droit d’auteur concernant Myth of Empires, et conformément au DMCA et pour s’exonérer de toute responsabilité, a temporairement retiré Myth of Empires de son magasin. Notre équipe de développement déclare solennellement : Angela Game détient pleinement tous les droits et propriétés associés à Myth of Empires et répondra activement à tout doute ou allégation sur ce point. Nous sommes en contact actif avec Steam et faisons de notre mieux pour restaurer le jeu dans leur magasin. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée aux joueurs.

Dans le même temps, nous continuerons d’améliorer l’optimisation globale de Myth of Empires ainsi que de maintenir les opérations et le travail de développement normaux. Nous préparons actuellement un grand nombre de mises à jour de contenu qui ne peuvent pas être mises en ligne en raison des circonstances particulières actuelles, mais les joueurs qui ont acheté Myth of Empires peuvent être assurés que nous sommes convaincus que nous vous apporterons une meilleure expérience de jeu.