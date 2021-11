« Le jeu s’est compliqué très vite »

11/07/2021 à 16h51 CET

L’entraîneur de Getafe, Quique Sanchez Flores, a souligné en conférence de presse après la défaite contre Villarreal (1-0) que le match s’est compliqué très vite pour son équipe avec le but de Manu Trigueros après dix minutes de jeu, même s’il a souligné qu' »il a tout donné ».

« C’était un match qui s’est compliqué très vite, même si aucun d’eux n’a changé le plan.. Il y avait peu d’options, c’était un match très serré, mais on a joué un match sérieux et l’équipe a montré son visage », a-t-il commenté.

Sobre la falta de pegada de su equipo, señaló: « Hemos puesto todos los efectivos, ellos tienen buen control y es un equipo al que es muy complicado controlar el juego. Ellos son fuertes, te aprietan no te dejan controlar, pero lo hemos puesto tout ».

« C’est très difficile de faire pression sur Villarreal, ils trouvent toujours l’homme libre, nous avons appuyé sur la pression et l’idée était qu’ils ne nous mettent pas dans notre zone. On avait des critères, on a tout donné, j’espère qu’au prochain match on mettra ça et un peu plus & rdquor ;, a-t-il ajouté.

Après cette défaite, Getafe est en bas de la catégorie.

« On ne fait pas de calculs, on ne pense qu’à chaque match qui vient. C’est une course longue distance, il y aura des moments qui coûteront et d’autres moins. Je ne vois pas l’équipe couler loin de là », a-t-il déclaré.