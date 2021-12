Le jeu solo en 2021

En utilisant les fonctionnalités d’analyse de l’industrie de fin d’année 2017 comme baromètre, vous pourriez raisonnablement vous attendre à ce que les titres solo soient morts et enterrés à ce jour. C’était l’année où PUBG a semblé se matérialiser à partir de rien et figurer en tête d’un classement des joueurs Steam sur lequel CS: GO et Dota 2 étaient assis depuis des années. Au cours de ces mêmes 12 mois, le nouveau jeu d’Epic, Fortnite, est passé d’un flop PvE à une bataille royale assemblée à la hâte avec 10 millions de joueurs au cours de ses deux premières semaines. Les batailles royales étaient en vogue et attiraient d’énormes bases de joueurs.

Toujours en 2017, Arkane a sorti Prey. C’était le dernier d’une série de redémarrages nostalgiques de franchises solo, de séquelles spirituelles et de renaissances financées par le crowdfunding qui remontaient à une période dorée de la fin des années 90 au début des années 2000, et comme Torment: Tides of Numenera, Deus Ex: Mankind Divided and Thief (2014) avant elle, ses performances commerciales étaient modestes. Il n’y aurait pas de suite.

En novembre, EA a fermé Visceral Games. Sur le titre Star Wars actuellement en développement là-bas, le directeur financier Blake Jorgensen a déclaré aux investisseurs : il y a. »

C’était ça, alors. Les expériences en solo linéaire étaient faites pour, et le modèle Destiny avait gagné. Il n’y aurait plus de RPG isométriques nous racontant des histoires merveilleuses à travers des rames et des rames de texte écrit ou en tapant 0451 dans les claviers. Tant pis, faites une pause dans les menus qui mettent réellement le jeu en pause. Bonjour les passes de combat et les emotes épiques.

Il n’a fallu que 2018 pour que nous réalisions tous que ce ne serait pas le cas. Breath of the Wild et Super Mario Odyssey avaient été d’énormes changements d’unités pour le Switch l’année précédente, et Spider-Man et God of War étaient des smashs commerciaux pour consoles. PUBG et Fortnite étaient toujours les grandes réussites de l’époque, et le best-seller de 2018 Red Dead Redemption 2 comportait un composant en ligne pour compléter son histoire solo. Mais le marché a démontré qu’il aimait toujours jouer seul.

Pourtant, cette année charnière qui a donné naissance à deux batailles royales qui ont changé l’industrie a eu des effets durables. Surtout, il a vu les studios triple-A changer de cap. L’industrie en convient aujourd’hui pour atteindre des budgets aussi massifs, il s’agit de se concentrer davantage, de se débarrasser du bois mort et de faire une chose mieux que quiconque. Cette réflexion a vu la sortie de Call of Duty Black Ops 4 sans campagne solo, et Battlefield V n’utiliser le mode solo que comme une série de brefs exercices de mise en scène qui couvraient les commandes. The Last of Us Part II est sorti sans son mode multijoueur Factions prévu, et peu importe ce que vous avez peut-être ressenti à propos de Cyberpunk 2077 à sa sortie, au moins le 5e best-seller buy-to-play l’année dernière n’a pas abordé une « capture de l’intel » en ligne mode.

Aussi contradictoire que cela puisse paraître pour célébrer deux énormes franchises de tireurs abandonnant le jeu en solo, cette décision soulage les développeurs solo de tenter une suite maximaliste de modes qui maintiennent leurs joueurs engagés pour les années à venir. Personne n’a acheté le jeu Last of Us pour le multijoueur. Personne n’achète Battlefield pour le solo. Faites une chose, mieux que tout le monde.

Où en sommes-nous en 2021 alors, ceux d’entre nous qui aiment lire des rames et des rames de texte dans des RPG isométriques, et entrer 0451 dans les claviers et rechercher des chemins alternatifs à travers les évents ? Eh bien, nous passons beaucoup de temps à jouer à Deathloop, que vous pourriez même considérer comme une suite de Prey 2017, car cela a autant à voir avec ce jeu que Prey 2017 avait avec les titres Prey précédents. Il existe une fonctionnalité en ligne basée sur l’invasion, mais vous ne diriez pas plus qu’il s’agit d’un jeu multijoueur que Dark Souls. Il y a même un code de porte 0451.

Nous pourrions passer un peu de temps à profiter de Disco Elysium: la position de Final Cut à la première place de Metacritic pour 2021. D’accord, c’est techniquement un jeu de 2019, mais sa nouvelle édition se situe toujours plus haut que Forza Horizon 5 et c’est incroyable pour un CRPG où la plupart des graphiques sont dans votre tête. Voir aussi : Hades, l’un des plus gros succès indépendants de l’année dernière, maintenant sur PS5 et toujours absolument solo.

Les remasters et les éditions définitives deviennent également un volet important de l’industrie, et étant donné que leur objectif nostalgique se situe avant l’ère connectée, ils ont tendance à nous servir de nouvelles portions de solo familier. Mafia: Definitive Edition, Quake Remastered et 1+2 de Tony Hawk nous donnent tous de bonnes excuses pour passer 10 heures en notre compagnie. Quant à Mass Effect Legendary Edition, faites que 100 heures.

Rien de tout cela ne prouve que l’industrie a eu tort de reconnaître les jeux en ligne comme un domaine de croissance. Au lieu de cela, cela montre que les gros joueurs reconnaissent maintenant ce que les indépendants savent depuis des années : le jeu est une économie à longue traîne. Toutes les quelques années, un Fortnite peut captiver l’imagination d’un groupe énorme à l’extrémité supérieure de cette courbe, mais si les studios peuvent réduire leurs coûts de production afin de toucher un groupe de consommateurs plus loin avec une mise au point laser, je n’étais dans aucun univers. ne pas acheter un remaster de Mafia, par exemple – même les projets de niche, nostalgiques et carrément ésotériques peuvent fonctionner.

Écrit par Phil Iwaniuk au nom de GLHF.