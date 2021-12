Le jeu Spider-Man oublié était étonnamment violent, nerveux et génial

Tuez-les tous, Peter. Capture d’écran : Marvel / Anime Nyan / Kotaku

S’il y avait un jeu vidéo qui résumait parfaitement le machisme avant-gardiste et sexuellement chargé de l’ère Ultimates de Marvel Comics, ce serait l’oublié Marvel Nemesis de 2005 : Rise of the Imperfects.

Marvel Nemesis, créé par d’anciens développeurs de StarCraft: Ghost Nihilistic Software, est un jeu de combat de beat-em up de style Mortal Kombat inspiré de la bande dessinée Marvel Nemesis: The Imperfects. Marvel Nemesis est sorti sur PlayStation 2, Xbox, GameCube, Nintendo DS et le fils oublié de Sony, la PSP en septembre 2005.

L’histoire suit un scientifique trop ambitieux nommé Docteur Niles Van Roekel, qui se lance dans l’expérimentation humaine avec un mystérieux sérum extraterrestre vert dans l’espoir de créer la forme de vie ultime. Naturellement, les héros titulaires de Marvel comme The Thing, Elektra et Spider-Man sont obligés de combattre leurs coéquipiers infectés, les extraterrestres et les freakazoids cybernétiques élémentaires de Van Roekel, The Imperfects.

En raison du virus extraterrestre de Van Roekel, chaque personnage Marvel infecté a une arrogance suffisante qui contraste avec ses caractéristiques de bande dessinée. Bien que je ne me souvienne pas d’un mot de l’intrigue du jeu, ses présentations de personnages et ses railleries ont un espace libre dans mon esprit comme certaines des livraisons de ligne les plus ridicules et parfois emblématiques que j’ai jamais entendues dans un jeu de combat, y compris Spider-Man disant à un ennemi vaincu qu’ils viennent de recevoir un « coup de pied au cul en toile » et que Magneto néglige ses adversaires d’une manière ennuyée et chic.

Bien que la bande-annonce du jeu ait tenté d’attirer les joueurs avec des mots à la mode comme « super pouvoirs authentiques » et « environnements destructibles », les publications et les joueurs n’achetaient pas ce que Marvel vendait. IGN a trouvé que l’utilisation du mot imparfait par le jeu était à propos et lui a attribué une note de 4,8 sur 10, citant les ensembles de mouvements médiocres du jeu comme l’un de ses plus gros défauts en tant que jeu de combat.

« Une fois que vous avez appris un gars, vous les avez à peu près tous appris », a déclaré Jeremy Dunham dans sa revue IGN.

Gamespot a attribué à Marvel Nemesis une note de 6,4 sur 10 pour ses « cinématiques laides dans le moteur », « un gameplay homogène et écrasant les boutons » et son système de combat déséquilibré. Il a également recueilli des critiques mitigées sur Metacritic avec un score de 53% et des critiques cinglantes des joueurs. Une critique chargée de fautes de frappe par un type nommé SumDood lui a donné deux dictons :

« Mauvais jeu ! Pas attrayant, très déroutant, et pour ne pas dire dur comme de la merde. J’aimerais qu’EA puisse mettre sa marque sur quelque chose de bien autre que les jeux de sport pour une fois ! Vous avez tout cet argent de Madden, dépensez-le judicieusement ! »

J’étais un préadolescent à l’époque où j’ai joué pour la première fois à Marvel Nemesis et tous les reproches valables que les autres ont partagés à propos du jeu étaient la raison pour laquelle je l’ai trouvé si amusant. L’ensemble de mouvements simples d’écrasement des boutons du jeu a servi de barrière d’entrée douce. Étant donné que mon expérience antérieure avec les jeux de combat se limitait à Tekken Tag Tournament et Virtua Fighter 4, j’ai trouvé les finisseurs violents et croustillants de Marvel Nemesis où les personnages pouvaient se vaporiser en poussière froide contrairement à la représentation impeccable de leurs homologues du grand écran.

Mon stage préféré, The Daily Bugle, était probablement l’un des niveaux les plus brisés du jeu, car il était jonché d’objets environnementaux explosifs et il y avait une forte probabilité de vaincre un adversaire simplement en l’éloignant du lieu de travail de Peter Parker. Curieusement, je n’ai eu aucun problème avec Parker à lancer des barils explosifs sur ses collègues super-héros et à ne pas tirer ses coups. En fait, j’ai fait mon propre headcanon qu’oncle Ben a dit à Parker de « les tuer tous » sur son lit de mort au lieu de faire une longue diatribe sur la responsabilité avant que ce ne soit cool.

Pour être juste, les enfants sont connus pour avoir une mauvaise vision des médias. Mais je dirais que mon adoration pour Marvel Nemesis était due à son contenu edgelord. Cela m’a fait ressortir parmi la foule d’autres jeux Marvel qui remorquaient la ligne avec leurs homologues cinématographiques. Espérons que nous aurons un autre jeu de combat Marvel aussi blasé que Marvel Nemesis.