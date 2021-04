Le jeu ‘Spirit Swap’ sur Kickstarter est magiquement inclusif ⋆ .

J’ai une faiblesse majeure pour les matchs de match. Ils sont sur mon téléphone. Ils sont téléchargés sur mes consoles. Si c’est un jeu qui me permet de faire diverses combinaisons via des blocs de couleurs vives et de la musique relaxante, il y a de bonnes chances que je l’achète.

Maintenant, prenez cela et ajoutez des POC étranges et surnaturels de différents types de corps, la possibilité de décorer votre chambre et des options de romance potentielles. C’est ce qu’est Spirit Swap: Lofi Beats to Match-3 To.

Le jeu a été fait pour moi spécifiquement, c’est ce que je dis.

Lancez des sorts, soyez queer et écrasez le plus grand concert de l’année! Spirit Swap est un jeu d’action-puzzle se déroulant dans un monde riche et narratif de démons sorciers. Samar est une jeune sorcière qui travaille le quart de nuit d’échange d’esprit dans la banlieue est de Demashq. Un récent pic d’esprits venant d’une autre dimension brise l’atmosphère froide de leur quart de nuit. Avec son fidèle familier à ses côtés, elle part en ville pour découvrir ce qui s’est passé. Avec le groupe populaire, 5SOME, programmé pour lancer leur grande tournée de retour à Demashq, Samar doit travailler rapidement avant que la ville ne soit envahie par les stans et les esprits … sans oublier, ils ont une pizza à planifier!

Développé par Soft Not Weak, un studio tout aussi inclusif que le jeu qu’ils créent, le jeu a réussi à prendre mon amour pour les jeux de puzzle et à les transformer en quelque chose de magiquement créatif.

Et gay.

Très, très gay.

C’est un jeu de match avec une musique entraînante comme l’enfer, des dessins de personnages fantastiques et une platine cassette se transforme en un familier de sorcière, comment pourrais-je ne pas m’y attacher à vue?

Voici quelques détails sur le jeu:

–Match au rythme alors que vous rassemblez des esprits perdus et profitez d’une bande-son de lofi personnalisée par l’incroyable Meltycanon et eyesonbrandon.

–Lancez des sorts puissants. Organisez les esprits dans des modèles spéciaux pour débloquer de puissants pouvoirs!

–Participez en mode VS local! Tout est froid jusqu’à ce qu’il ne refroidisse en permanence….

–Profitez de plus de 5 modes de jeu uniques, y compris Time Attack, Score Attack et Survival.

–Lien avec un casting de sorcières et de démons. Planifiez une soirée pizza ensemble, organisez un concert, peut-être même baisez-vous dans notre mode histoire complet!

–Décorez votre chambre. Gagnez des bibelots et des souvenirs en jouant, puis placez-les dans la chambre de Samar pour affecter le jeu!

–Pas de microtransactions ici. Spirit Swap est un jeu premium, ce qui signifie que vous pourrez en profiter sans vous soucier des coûts cachés.

–Joie étrange et diversifiée. Tout comme le casting de Spirit Swap, notre équipe est également queer, Black et / ou POC, et il est bien plus que temps que nous nous voyions expérimenter le bonheur dans les médias. C’est une histoire de tranche de vie pour les joueurs qui ont besoin d’une expérience relaxante!

–Un regard neuf sur la fantaisie du Moyen-Orient par des créateurs de la région. Spirit Swap se déroule dans une ville fictive inspirée du Levant, une région rarement explorée (sous un jour positif) dans les jeux.

Je ne sais pas pour le reste de vous, mais je suis plus que prêt pour une expérience dirigée par POC qui est amusante et positive. Donnez-moi toutes les histoires de tranche de vie, je veux voir des POC adorables traîner dans les boulangeries pour que leurs amis puissent tester leurs papilles gustatives.

Et qui sont ces amis? Plus important encore, qui est notre personnage principal? Voici à qui nous avons été présentés jusqu’à présent:

Le reste de l’équipage de Spirit Swap

Je veux sortir et / ou sortir avec tout le monde. Plusieurs fois, merci et merci.

La meilleure partie? Ce n’est pas tout le monde. Il y a le potentiel pour plus de personnages et plus d’options de romance, en fonction de la distance parcourue par Kickstarter.

Spirit Swap: Puis-je les Smooch ???

Parlons de l’élément romance. pic.twitter.com/vsLm7Wn3u1 – Doux pas faible (@SoftNotWeak) 12 avril 2021

Le Kickstarter a été lancé aujourd’hui et fonctionnera pendant 30 jours. Il y a une tonne de récompenses pour être enthousiasmées – en plus du jeu, c’est-à-dire. Des épinglettes en édition limitée, la bande originale, un artbook, il y a même une chemise grande taille car, comme je l’ai dit, ce jeu est clairement fait pour moi.

Oh, et ai-je mentionné qu’il y avait une démo? Que vous pouvez vérifier aujourd’hui pour célébrer le Kickstarter?

Vous pouvez consulter la campagne Kickstarter dès maintenant (qui a également un lien vers la démo)!

