Le jeu Squid est votre prochaine frénésie Netflix, et pour une bonne raison

Il y a une scène vers le début du premier épisode du phénomène coréen Netflix Squid Game où le personnage principal, Seong Gi-hun, essaie à plusieurs reprises et ne parvient pas à obtenir un prix d’une machine à griffes. Il vient de se faire tabasser, a perdu des gains de jeu qu’il ne possédait que depuis quelques minutes, et il essaie de gagner un dernier cadeau d’anniversaire pour sa fille. C’est un moment emblématique de tout ce que Squid Game veut dire.

C’est une joie de voir un programme télévisé d’horreur coréen sous-titré être l’émission numéro un sur Netflix aux États-Unis. C’est l’un des commentaires les plus satiriques sur la pauvreté urbaine du 21e siècle, comme vous êtes susceptible de le voir, présenté comme si Wes Anderson avait refait Audition. Il boucle également la boucle sur un cercle qui a commencé avec le film Battle Royale de 2000, puis a en quelque sorte atteint Fortnite.

Pour éviter tout doute, les spoilers pour Squid Game sont à venir. Bien que je ne discuterai pas de quoi que ce soit de spécifique qui se passe après le premier épisode, une grande partie de l’émission sera une surprise gâchée pour tous ceux qui viennent de sortir de la bande-annonce. C’est un programme incroyablement bon, et si vous êtes doué pour la violence excessivement sanglante, allez le regarder maintenant.

La série, bien que mettant en vedette des centaines de personnages, se concentre principalement sur un homme : Seong Gi-hun de Ssangmun-dong (comme il se présente), qui est un personnage superbement compliqué. C’est un clochard absolu, divorcé père d’un enfant, vivant avec et hors de sa mère âgée, la volant pour jouer. Il offre à sa fille un cadeau d’anniversaire en demandant à un autre enfant de lui gagner quelque chose dans une machine à griffes, puis l’emmène acheter le fast-food le moins cher. Il vole la carte de crédit de sa mère pour vider son compte. Il fuit – et ment, supplie et rampe vers – ses créanciers voyous. Et pourtant, comme il fait tout, il est si sympathique. C’est en grande partie grâce à la superbe représentation de Jung-jae Lee, basculant instantanément entre des sourires loufoques sympathiques et des explosions furieuses de crachats. Mais c’est aussi grâce à la vérité dans l’écriture, que les gens qui merdent sans cesse peuvent aussi être capables de moments de décence.

Gi-hun est finalement approché par un homme élégamment habillé et d’une beauté saisissante dans le métro, lui proposant de lui payer d’énormes sommes d’argent pour avoir gagné à un jeu pour enfants coréen, Ddakji. Il s’agit de lancer un morceau de papier plié sur le morceau de l’adversaire, allongé sur le sol. Si vous pouvez le retourner, vous gagnez la manche. (Pensez à l’origami Pogs.) S’il gagne une manche, il obtient 100 000 won (84 $), s’il perd, il se fait gifler. Une fois qu’il est gravement blessé mais avec une poignée d’argent, on lui donne une carte et on lui dit d’appeler s’il veut gagner plus d’argent en jouant à plus de jeux. Il s’avère que c’est la 456e personne à être invitée.

Bien sûr, il appelle. Il est tellement endetté, a dépensé tout l’argent de sa mère malade, est détesté par son ex-femme et son nouveau partenaire, et n’a nulle part où se tourner. Il a bien moins que rien et n’a ni l’esprit ni l’habileté pour trouver un autre moyen de s’en sortir. C’est, comme tiennent à le souligner les coordinateurs du Squid Game, toujours son choix. Mais ce n’est pas non plus le choix.

Après avoir été endormi à l’arrière de la voiture envoyée pour le récupérer, il se réveille pour se retrouver dans un dortoir mixte, des lits superposés de cinq étages, avec les 455 autres joueurs, désorientés et immédiatement jetés dans leur premier match : Rouge Lumière, lumière verte.

C’est assez similaire à la version pour aire de jeux, juste au lieu d’être “dehors” si vous bougez quand on vous regarde, vous êtes abattu.

À la fin du premier épisode, il devient très clair qu’il y a bien plus dans Squid Game que des morts farfelues. C’est d’abord et avant tout un programme sur la pauvreté, et bien qu’il s’agisse spécifiquement de la pauvreté sud-coréenne, il est largement applicable partout. Là où BR parlait d’enfants soi-disant «délinquants» entre les mains d’un gouvernement totalitaire, SG n’exige pas un tel saut dans un futur proche fictif pour justifier sa prémisse. C’est une émission sur le désespoir né du désespoir qui vient avec une dette insurmontable. Alors, oui, malgré les couleurs frappantes de Squid Game, ses décors extraordinaires et sa qualité de jeu télévisé, ce n’est pas une comédie. C’est souvent drôle, mais s’il y a une humeur qui imprègne sa création, c’est la colère.

De toute évidence, les formats de jeu télévisé en tant que punition / justification ne sont pas une idée nouvelle. The Running Man de Stephen King a été publié pour la première fois en 1982, et le film de Schwarzenegger plutôt vaguement adapté est sorti en ’87. Cela a été longtemps précédé par Das Millionenspiel, un téléfilm allemand de 1970 dans lequel les candidats doivent fuir les meurtriers des gangs pour gagner un million de marks. Mais même cela était basé sur le livre de 1958 The Prize Of Peril de Robert Sheckley. Ce n’est pas un nouveau territoire, c’est le point. Certes, Battle Royale et Squid Game n’ont pas de studio ni de public, mais ils sont remplacés par le concept beaucoup plus moderne de surveillance, chacun de leurs mouvements étant surveillé par une armée sans visage (littéralement, avec les masques de SG).

Quelque chose qui distingue l’approche de Squid Game des éléments du jeu télévisé comme différente de tout ce qui a précédé est l’aspect semblable à celui d’un jeu vidéo dans une grande partie de ce qui se passe. Le nombre de joueurs en train de jouer est toujours affiché sur un grand tableau de bord dans le dortoir, avec le prix en argent disponible en dessous. À l’épisode quatre, il a atteint 34 milliards de won (28 millions de dollars).) Ces chiffres tournent avec le carillon d’une salle d’arcade, tandis que tant de détails de la série sont illustrés et marqués avec une esthétique semblable à celle d’un jeu vidéo. Et ce n’est pas une coïncidence si l’ensemble du projet (à la fois dans la fiction et dans sa présentation extérieure) utilise le motif d’un carré, d’un triangle et d’un cercle, les trois quarts de la marque de commerce de Sony, le X a vraisemblablement omis pour éviter un procès.

Ce qui suit est beaucoup plus complexe et nuancé que le spectacle à concept unique qu’il aurait facilement pu être. Nous plongeons dans la vie de tant de ces personnages, comprenant pourquoi ils pourraient accepter une série de jeux mortels, juste pour une infime chance de soutien financier. Certes, au fur et à mesure que les épisodes se déroulent, cela se rabat sur des explications un peu moins sobres de ce qui se passe, mais cela cloue incontestablement l’atterrissage au moment où c’est fait.

Les jeux auxquels ils jouent sont basés sur des jeux d’enfance coréens, certains universels, d’autres pas du tout. Même s’ils ne sont pas familiers, ils ont tous un sens instantané. Nous avons tous joué à des jeux quand nous étions enfants, nous connaissons la logique, les règles. C’est, vous l’avez peut-être remarqué, la direction prise par le jeu multijoueur depuis l’essor du genre battle royale. Notamment lorsqu’il est associé aux ensembles aux couleurs criardes et fantaisistes. Pensez notamment à Fall Guys, à Gang Beats, à Pummel Party. Pensez aux différents événements qui se sont produits à Fortnite (Live at Riskey, Cosmic Summer…), et bien sûr Parmi nous, la distillation de tout, de cache-cache à Mafia.. Ce sont des jeux de terrain de jeu comme divertissement pour adultes, pourtant férocement compétitif, parfois brutalement violent.

Au programme, cela se conjugue avec une forte présence de gacha. La scène de la machine à griffes – et son suivi lorsque sa fille trouve le cadeau terriblement inapproprié à l’intérieur de ce qu’il gagne – qui préfigure toute la prémisse de Squid Game. Des jeux injustes et enfantins, volontairement engagés, pour des prix dont vous ne voulez peut-être pas, ne valent jamais le coût de jouer. Il semble approprié de le concevoir comme un avertissement pour les jeux vidéo, ainsi que son allégorie prophétique plus délibérément austère pour les sociétés déchirées.

Squid Game livre indéniablement sur le gore explosif sur lequel il est vendu. C’est fantastique, dégoûtant et vous fera vous cacher derrière les bras. Cependant, ce qui est plus extraordinaire, c’est que son commentaire inflexible et furieux sur le fossé mondial croissant entre les riches et les pauvres est de loin l’élément le plus horrible.