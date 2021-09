Le jeu Star Wars de Quantic Dream ne jouera pas comme les autres jeux du studio – rapport

rêve quantique, le développeur derrière les titres exclusifs PlayStation Forte pluie et Détroit : devenez humain, est censé travailler avec Disney sur un nouveau jeu Star Wars, et selon de nouvelles informations, le jeu sera différent du genre de choses que nous avons vues du studio français à ce jour.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Depuis que les premiers rapports sur le projet non annoncé de Quantic Dream ont été diffusés pour la première fois, de plus amples informations sur ce que sera précisément ce jeu ont été révélées. Selon un rapport de Kotaku, le jeu évitera la configuration lourde de QTE que vous serez familier avec si vous avez joué à Beyond: Two Souls ou aux autres jeux susmentionnés, et à la place, le jeu aura “un gameplay d’action plus traditionnel, et peut-être même des éléments de monde ouvert et multijoueur”.

Le studio montréalais de Quantic Dream jouera apparemment un grand rôle dans le développement du jeu, et tous ces nouveaux éléments de gameplay seront le résultat d’une vague d’embauche assez large que la société a menée. Des employés d’Ubisoft, d’Eidos et de WB Games Montréal ont récemment rejoint Quantic Dream.

L’objectif de la vague d’embauche est, en partie, “de fournir à Quantic Dream plus d’expertise en développement dans des domaines en dehors de la narration en branches et des récits cinématographiques présentés dans des jeux comme Heavy Rain”, a noté Kotaku, selon deux anciens développeurs de Qunatic Dream qui a souhaité rester anonyme.

Le passage à un nouveau type de jeu ne s’est cependant pas fait sans problèmes : “Le moteur de jeu et les outils de développement propriétaires de Quantic Dream sont dépassés et ne sont pas bien adaptés à la création de jeux plus axés sur l’action et l’exploration”, a déclaré une source.

En 2018, Quantic Dream a fait la une des journaux après des informations selon lesquelles des images photoshopées avaient été envoyées à des e-mails de groupe au sein de l’entreprise, avec un cache de 600 photos photoshopées – certaines de nature sexuelle, d’autres offensantes – suscitant des plaintes de la part du personnel.

Quantic Dream a démenti les informations faisant état d’un comportement inapproprié et d’une culture de travail toxique au studio.