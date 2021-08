Le jeu sur PC est en plein essor en ce moment, mais où va-t-il à partir d’ici ?

Le jeu sur PC a eu une histoire mouvementée. Il a gagné en popularité à la suite du crash du jeu vidéo de 1983, un événement causé par une surabondance de consoles et de jeux de mauvaise qualité, et malgré une nouvelle perte de popularité dans les années 1990 grâce au retour de la console d’origine Sony Playstation et Nintendo 64, Les jeux sur PC ont réussi à regagner une place stable sur le marché mondial qui ne devrait qu’augmenter.

Si vous vous sentez déconnecté et que vous voulez savoir ce qui est actuellement considéré comme « cool », demandez à un enfant ce qu’il veut être quand il sera grand. Il y a deux décennies, vous obteniez probablement une réponse comme un footballeur, un acteur ou dans mon cas, un paléontologue, et lorsque nous regardons rétrospectivement, il n’est pas difficile de voir pourquoi. Des athlètes populaires ont été placardés sur presque tous les produits commercialisables et des dinosaures ont été achetés à la vie (numériquement parlant) par CGI de pointe à la télévision et sur grand écran.

Au cours de ma vie, cependant, j’ai vu la réponse à cette question changer radicalement (grâce à ma petite tribu de jeunes frères et sœurs), et bien que les réponses habituelles des médecins, des athlètes et des scientifiques apparaissent toujours dans les sondages, les enfants sont maintenant de plus en plus susceptibles poursuivre une carrière en tant que joueur professionnel, YouTuber ou streamer. Bien que les deux derniers ne soient pas nécessairement liés au seul jeu, les influenceurs populaires du streaming et du jeu comme Markiplier, Dream et Ninja ont conquis le cœur des enfants qui regardent leur contenu et veulent naturellement imiter leurs héros.

(Crédit image : ESPN)

En fait, ces jours-ci, vous verrez des mondes se heurter en ce qui concerne les jeux vidéo, en particulier lorsque la communauté des joueurs sur PC est impliquée. Des politiciens comme Alexandria Ocasio-Cortez jouant Parmi nous avec certains des plus grands streamers sur Twitch, à l’acteur Henry Cavill s’enregistrant en train de construire sa plate-forme personnelle, le monde exclusif et coûteux des PC et ordinateurs portables de jeu gagne de nouveaux membres chaque jour.

Ce n’est pas la seule raison pour laquelle la popularité des jeux sur PC a explosé au cours des dernières années, mais cela joue probablement un rôle et la demande de matériel informatique est indéniable. Un rapport publié par Jon Peddie Research en 2020 suggérait que le marché du matériel de jeu sur PC augmenterait de 3,6 milliards de dollars pour atteindre 36,9 milliards de dollars d’ici la fin de l’année dernière. Non seulement il a atteint cet objectif, mais une nouvelle valeur estimée à 45,6 milliards de dollars est prévue d’ici la fin de 2021 malgré les pénuries de matériel en cours et la pandémie mondiale de Covid-19.

Nous avons parcouru un long chemin depuis que des jeux comme le Microsoft Flight Simulator original sont sortis en 1982. La version 2020 du jeu de simulation de vol semble maintenant effrayante hyper-réaliste, et avec les tournois Esports remplissant les arènes et les salles de discussion de réalité virtuelle apparaissant en ligne, c’est difficile d’imaginer où les jeux sur PC peuvent aller d’ici.

Tout le travail et tout le jeu

(Crédit image: Shutterstcok / Friends Stock)

J’ai parlé à James Jones, responsable du jeu EMEA Alienware et Dell, de l’essor du jeu sur PC et de ce que l’avenir pourrait réserver à l’industrie. Alienware, pour tous ceux qui ne le savent pas, est une marque très reconnaissable dans la communauté des joueurs depuis sa création en 1996, et a notamment été achetée par le géant de l’informatique Dell en 2006.

En utilisant uniquement mon expérience personnelle, il semble que beaucoup de gens soient attirés par l’achat d’un PC ou d’un ordinateur portable de jeu lorsqu’ils travaillent à domicile pendant la pandémie. Dell Alienware a-t-il vu un modèle similaire de jeu sur PC imprégner le grand marché comme celui-ci ?

« On en voit plus, notamment dans les entreprises de type entrepreneurial et les travailleurs autonomes. Le statu quo d’un système de bureau typique ne représente pas toujours ces marques, ils recherchent donc des appareils alternatifs, et avec des machines de jeu ayant une telle gamme entre RVB, des conceptions flashy à quelque chose de plus subtil, nous voyons des préférences dans ces les petites et moyennes entreprises qui recherchent des produits de jeux », répond Jones. «Les 18 derniers mois ont vraiment donné un élan non seulement aux achats de PC, mais aussi aux jeux, et je pense que l’essentiel à retenir de cela est à cause de la pandémie et de la culture du travail à domicile / rester à la maison, cela donne un sentiment de évasion non seulement pour les joueurs traditionnels mais aussi pour les gens ordinaires.

«Cela donne également aux gens la possibilité de collaborer et de communiquer tout en étant enfermés chez eux et incapables de sortir, en particulier pour les plus jeunes et les étudiants. Pour donner un exemple personnel, mon fils a 15 ans et il devenait manifestement fou d’être à la maison tout le temps, mais la possibilité de se connecter et d’oublier l’école et les défis quotidiens tout en jouant à des jeux avec ses amis est presque comme ils sont virtuellement ensemble. Je pense que cela a poussé beaucoup de gens qui sont nouveaux dans le jeu ou qui n’avaient pas encore expérimenté le jeu à l’essayer.

Je pense que c’est la plus grande tendance, cette capacité à s’échapper, à communiquer et à collaborer qui a entraîné cette poussée plutôt que les gens qui veulent simplement jouer. Si vous regardez le genre de jeux auxquels les gens jouent, il s’agit principalement de collaboration et de travail d’équipe plutôt que de jeux individuels hors ligne.

Tout le monde le fait

(Crédit image : Henry Cavill)

Il est intéressant de noter que la demande de jeux sur PC a augmenté de manière si spectaculaire malgré les pénuries de composants en cours et la différence de coût par rapport à la nouvelle génération de consoles. Selon vous, qu’est-ce qui a été le moteur de tout cela ?

« Les ordinateurs portables connaissent une croissance à mesure que la technologie se développe, les nouveaux systèmes étant plus légers et plus minces que jamais grâce à la réduction des composants internes », dit Jones « cela dit, la pandémie a également été une énorme force motrice pour les jeux sur PC de bureau, et a vu une année incroyable -une croissance annuelle, et cela s’est produit parce que vous étiez physiquement incapable d’y aller. Nous avons parlé aux joueurs et leur avons demandé quelle était leur principale priorité, et la plupart ont dit l’expérience.

« Avec un ordinateur de bureau, vous pouvez ajouter des écrans plus grands (qui ont également connu un boom de popularité), vous permettant de regarder ou de diffuser du contenu sur l’un pendant que vous jouez à un jeu sur un autre. Vous obtenez l’expérience de l’utiliser non seulement pour les jeux, mais aussi pour le streaming. Nous voyons beaucoup de croisements avec cela maintenant. Vous constaterez également qu’étant donné le coût du matériel de jeu, les personnes qui peuvent généralement se permettre un ordinateur portable ou un PC de jeu haut de gamme posséderont également une console, elles ne sont donc pas toujours exclusives.

Pensez-vous que les célébrités et les influenceurs ont contribué à cette popularité croissante ? Des stars de l’esport comme Team Liquid viennent évidemment à l’esprit, mais même des acteurs comme Henry Cavill sont bien connus sur la scène des jeux sur PC

“La perception de qui est un joueur a changé” Jones hoche la tête, ajoutant “Et avec autant de stars du sport et de personnalités de haut niveau qui utilisent le jeu, cela ne peut être qu’une bonne chose. C’est positif qu’ils atteignent ensuite leur public qui n’a peut-être pas expérimenté le jeu, ou qui a l’idée qu’il ne s’agit que de lumières clignotantes et de jeunes hommes dans des pièces sombres et ce n’est pas à propos de cela – c’est une question d’inclusion.

Plusieurs athlètes célèbres ont été cités pour posséder un PC de jeu, avec l’Angleterre et le footballeur d’Aston Villa, Tyrone Mings, affirmant que « Depuis que je suis passé au jeu sur PC, je suis encore plus accro à Warzone. J’utilise toujours un contrôleur, mais je finirai par franchir le pas et me diriger vers un clavier et une souris pour pouvoir le mélanger avec les élites appropriées. Warzone est tout au sujet de ces millisecondes et de ces marges fines et le PC Alienware me donne le dessus lorsque je transporte mon équipe. Les graphismes sont une blague, vous pouvez tout voir si clairement et rapidement”

La toxicité est toujours présente

(Crédit image: Shutterstock / Monkey Business Images)

C’est bien que nous commencions à voir des influenceurs pour les jeux sur PC qui ne ressemblent pas au Comic Book Guy des Simpsons, mais il reste encore beaucoup de travail à faire. Tirant de mes propres expériences en tant que femme qui a grandi soumise aux communautés de jeu, il existe des obstacles qui provoquent une hésitation compréhensible pour les filles, les POC et les LGBTQ+.

J’adore les jeux sur PC, mais nous savons que ce n’est pas sans problèmes communautaires, en particulier en ce qui concerne la toxicité. Dell fait-il quelque chose pour aider les jeux sur PC à devenir un espace plus inclusif, ou envisageriez-vous de le faire à l’avenir ?

Jones affirme « Absolument, et cela va au-delà des jeux et des systèmes de jeux. Dans l’ensemble, la possibilité de se cacher derrière un clavier dans d’autres endroits comme les réseaux sociaux est le côté le plus sombre de la technologie. En tant qu’organisation, Dell Alienware est très attaché à l’inclusivité et à l’entraide, à la fois en interne et en externe. Cela fait partie de notre code de conduite et c’est une référence clé que nous respectons, mais nous avons également cela à l’esprit lorsque nous contactons des partenaires et des clients.

« Nous avons lancé quelques initiatives récemment, comme travailler avec de nombreuses organisations caritatives pour éduquer les jeunes étudiants sur la sécurité en ligne, les former sur les choses à faire et à ne pas faire sur Internet. Le jeu en fait également partie, et une autre chose que nous avons est l’initiative Good in Gaming que nous avons lancée avec Team Liquid “

Comme mentionné, Good in Gaming est un projet de collaboration entre Alienware et les géants de l’esport Team Liquid pour aider à donner à tous les jeunes joueurs la possibilité de poursuivre une carrière dans l’industrie du jeu, en offrant un mentorat, des stages et des bourses.

L’avenir du jeu sur PC

(Crédit image : Nvidia)

Le jeu sur PC a parcouru un long chemin en très peu de temps. Quelles prédictions avez-vous de la situation des jeux sur PC dans plus de 10 ans ?

«Nous allons commencer à voir plus d’abonnements de type« jeu en tant que service »comme Xbox Gamepass et bien sûr, le jeu en nuage, ce qui signifie que d’un point de vue matériel, les gens n’auront besoin de rien de super puissant comme un processeur ou un GPU costaud. Cela permettra aux gens de jouer plus librement sur des appareils mobiles ou dans un appareil de style docké comme le prototype Alienware UFO ».

La réponse à l’annonce de Steam Deck montre clairement la demande des consommateurs pour une expérience de jeu sur PC vraiment portable, et bien que le prochain ordinateur de poche de Valve soit toujours limité par son matériel, il n’est pas exagéré de penser qu’à mesure que l’infrastructure Internet publique s’améliore, nous pourrions tous être jouer à un jeu AAA récemment sorti sur une tablette ou un téléphone portable au cours des prochaines années.

Cette future accessibilité est un bon objectif vers lequel travailler, et je garde l’espoir que l’abordabilité sera gardée à l’esprit avec ces développements pour permettre aux personnes qui sont actuellement hors du marché du jeu actuel en raison du coût initial du matériel de s’impliquer. Comme l’a dit James Jones, un attrait du jeu sur PC, en particulier, est son aspect communautaire en dehors du simple fait de jouer à des jeux, avec des amis se faisant sur les serveurs Discord et via les chats Twitch.

De nouveaux développements passionnants sont réalisés chaque année qui pourraient faire de l’amélioration de l’accessibilité en ligne une réalité, et le jeu évoluera parallèlement à cela. Il est difficile de dire exactement où l’informatique nous mènera spécifiquement, mais j’espère pouvoir passer mes années de retraite complètement immergé dans une réalité virtuelle qui ressemble plus à Ready Player One qu’à quelque chose d’infâme comme The Matrix.