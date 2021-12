Le jeu Texas Chain Saw Massacre mettra en vedette de nouveaux tueurs dans la famille

Le nouveau jeu Texas Chain Saw Massacre mettra en vedette de nouveaux membres de la famille du clan de Leatherface. Le directeur créatif de Gun Interactive, Ronnie Hobbs, a discuté du jeu sur le site officiel du jeu et a déclaré qu’il y aurait d’autres membres de la famille, dont The Cook, the Hitchhiker et d’autres personnages nouvellement créés.

« Le Texas est une question de famille », a déclaré Hobbs. « Le cuisinier, l’auto-stoppeur et Leatherface ont tous des tâches et des rôles spécifiques à jouer. Sans l’autre, la famille ne pourrait tout simplement pas exister et fonctionner efficacement pendant très longtemps. Ainsi, lorsqu’il s’agit de créer une expérience d’horreur multijoueur basée sur ce film, nous savions que la dynamique familiale devait être une priorité absolue. Comment ils interagissent, comment ils travaillent ensemble et comment ils ont tous des forces et des faiblesses spécifiques seraient la base de l’expérience de tueur.

Il a poursuivi: « Bien sûr, il est rapidement devenu évident que nous aurions besoin de membres supplémentaires de la famille afin de créer le type d’expérience multijoueur en équipe que nous recherchions. Aussi intéressants que soient The Cook, Hitchhiker et Leatherface, trois tueurs ne seraient tout simplement pas suffisants pour maintenir le jeu pendant de longues périodes. Nous avions besoin de plus. Heureusement, Kim Henkel (co-créateur de Chainsaw) est revenu nous aider à résoudre ce problème. Kim avait plusieurs idées pour des personnages supplémentaires qui n’ont jamais été intégrés au film de 1974, mais il nous a finalement permis de créer nous-mêmes de nouveaux membres de la famille Slaughter. Ce niveau de confiance signifiait le monde pour moi. Je savais que chaque nouveau membre de la famille devait être unique et mémorable, tout en ayant l’air d’appartenir. Pour faire simple, ils avaient besoin de se démarquer, mais pas de manière négative. Bien que je ne puisse pas discuter des détails spécifiques du personnage, je peux dire qu’un temps et un travail considérables ont été consacrés à la création de chacun des nouveaux tueurs. Chacun a pris plus d’un an du début à la fin, et c’est un aspect du jeu dont moi-même et l’équipe sommes assez fiers.

Le jeu est un jeu d’horreur multijoueur asymétrique qui sortira sur PC et consoles de jeu de neuvième génération, et a été annoncé aux Game Awards.