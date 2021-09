Le jeu vidéo Cosmic Shake annoncé aux côtés de la bande-annonce ⋆ .

La vitrine du 10e anniversaire de THQ Nordic était pleine de franchises de jeux vidéo plus obscures, mais elle a gardé le nom le plus reconnaissable pour la fin. L’éditeur a révélé Bob l’éponge : le shake cosmique, un tout nouveau jeu vidéo basé sur la série télévisée Nickelodeon. Il n’y a pas de fenêtre de sortie (la description de la bande-annonce dit “bientôt”), mais le titre arrive sur PlayStation 4, Xbox One, PC et Nintendo Switch.

L’éditeur n’a pas non plus montré de gameplay et n’a publié que la bande-annonce trouvée en bas de l’article. Il s’ouvre avec “Sweet Victory”, la chanson emblématique de l’épisode “Band Geeks”, et traverse de nombreux endroits de Bob l’éponge‘s lore.

Purple Lamp Studios, l’équipe derrière les années 2020 SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Réhydraté, développe ce titre. Et contrairement Réhydraté, Shake cosmique est un nouveau jeu, pas un remaster. Le studio n’a partagé aucun détail sur ce jeu à venir et n’a tweeté qu’un simple GIF en réponse. Réhydraté était un jeu de plateforme donc il est probable Shake cosmique suivra dans ces mêmes empreintes.

