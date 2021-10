Le jeu VR Dungeon crawler Demeo ajoute une fonction de sauvegarde et plus encore dans une nouvelle mise à jour

Demeo, un RPG d’exploration de donjons jouable entièrement en réalité virtuelle sur Oculus Quest 2 et autres casques, a enfin ajouté une fonction de sauvegarde via la dernière mise à jour.

Le jeu a été initialement lancé en mai dernier avec une campagne et en a ajouté une autre, Realm of the Rat King, un mois plus tard. Alors que chaque campagne était divisée en une série de donjons distincts, une partie complète pouvait prendre au moins une heure. Réunir quatre amis et jouer sans arrêt, sans pause ni personne devant partir en cours de campagne, pourrait être un défi.

Les joueurs peuvent désormais enregistrer leur progression en cours de campagne et la charger à tout moment avec la nouvelle mise à jour. La création de points de contrôle fonctionne à la fois avec les modes d’escarmouche multijoueur et solo, et les joueurs peuvent créer jusqu’à trois points de contrôle multijoueurs et trois points de contrôle d’escarmouche.

La mise à jour ajoute également la nouvelle carte Regroup qui téléporte tous les coéquipiers à votre position quel que soit l’emplacement sur la carte, une nouvelle lampe Vortex Lamp qui crée un vortex qui entraîne tous les ennemis vers le centre et inflige un dégât, et d’autres améliorations répertoriées dans le notes de mise à jour complètes ci-dessous.

Fonctionnalité de sauvegarde de session de jeu ajoutée (points de contrôle) Nouvelle carte/lampe : Vortex Lamp Nouvelle carte : Regroup Ajout d’une option pour choisir l’aventure à jouer lors de l’utilisation de quickplay Amélioration de la randomisation des pièces en quickplay. Cela facilite également la recherche de nouvelles pièces en cas de rencontre avec un hôte inactif. Retravaillé la ligne de mire pour résoudre un problème où le mur magique ne fonctionnait pas comme prévu et résolu un problème où les ennemis pouvaient attaquer à travers les murs, etc. Ajout d’un message dans le jeu lorsqu’un joueur quitte, rejoint ou est expulsé Corrections de bugs généraux

Même avec des points de sauvegarde, le jeu est assez long. Heureusement, les développeurs prennent en charge le jeu assis pour l’exploration de votre donjon. Vous pouvez coupler Demeo avec certains des meilleurs accessoires VR assis pour Oculus Quest 2 pour rester à l’aise tout en jouant.