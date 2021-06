Le jeu VR «Heritage Race» laisse le PM Modi impressionné lors de la finale du Toycathon 2021

La grande finale du Toycathon est organisée virtuellement du 22 au 24 juin. (Crédit : @narendramodi/twitter)

Le Premier ministre Modi lors d’un événement en ligne a interagi avec un groupe restreint de participants au Toycathon 2021 aujourd’hui. Au cours d’un événement en ligne d’une heure, PM Modi a écouté certaines des idées les plus innovantes d’étudiants et de scientifiques travaillant à travers le pays sur une gamme de thèmes. Le programme Toycathon a été lancé par le gouvernement indien au début de cette année pour promouvoir la recherche, l’innovation et encourager les jeux et jouets développés localement. Au cours de l’événement en ligne, les participants du Toycathon 2021 de tout le pays ont présenté leurs jeux innovants nouvellement développés devant PM Modi et ont reçu ses commentaires et suggestions à ce sujet.

Ce qui a le plus impressionné PM Modi, c’est un dispositif d’expérience du patrimoine cycliste en réalité virtuelle développé par une équipe d’étudiants de SKCET Coimbatore. Nommé « Heritage Race », le jeu basé sur la réalité virtuelle (VR) et l’intelligence artificielle (IA) transporte les utilisateurs virtuellement vers les monuments du patrimoine indien et leur offre une vue virtuelle de la plupart des destinations touristiques et patrimoniales du pays. En plus de cela, l’appareil a également couplé l’aspect de la forme physique en permettant aux utilisateurs de vivre une expérience de cyclisme dans les monuments pendant qu’ils pédalent sur un vélo à leur emplacement physique réel. Visiblement impressionné par le concept, PM Modi a félicité l’équipe d’étudiants et de chercheurs de SKCET Coimbatore pour leur projet innovant. PM Modi voulait en outre savoir si l’équipe pouvait intégrer l’expérience du tapis roulant avec le même appareil VR.

Un autre projet de jeu qui a remporté les distinctions du PM Modi et d’autres dignitaires qui ont participé à l’événement en ligne était Aura AI, un appareil basé sur l’intelligence artificielle qui aide les pratiquants de yoga à améliorer leur posture physique en les notant sur une échelle de 1 à 100. L’équipe de chercheurs a expliqué à PM Modi que l’appareil peut également être utilisé par les sportifs pour améliorer leur posture tout en jouant en suivant leurs os et leurs muscles et en les évaluant de la même manière. En plus de l’auto-amélioration, l’appareil peut être utilisé dans les centres de physiothérapie pour suivre les progrès réalisés par les patients souffrant de problèmes de dos et d’autres problèmes de raideur corporelle. PM Modi a félicité l’équipe Eyecognito pour avoir fusionné la pratique ancienne du yoga avec la technologie et l’avoir transformée en un jeu de notation de fitness. PM Modi a en outre déclaré que le jeu était apte à répondre aux besoins de divertissement ainsi qu’à la forme physique des utilisateurs.

La grande finale du Toycathon est organisée virtuellement du 22 au 24 juin. Après un examen brutal de plus d’un million d’idées et de solutions innovantes proposées par des étudiants et des chercheurs de tout le pays, seules 1567 idées ont été sélectionnées pour la finale. Les gagnants recevront des incitations financières, y compris un prix d’une valeur de Rs 50 lakh, a rapporté l’Indian Express

