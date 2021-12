Le jeu Wonder Woman annoncé aux Game Awards, première bande-annonce en ligne

Wonder Woman se dirige vers le champ de bataille du jeu vidéo, avec Warner Bros. développant un jeu solo pour l’héroïne de DC. Il a été annoncé jeudi soir aux Game Awards que Wonder Woman était en préparation, avec la première bande-annonce publiée que vous pouvez consulter ci-dessous.

Monolith Studios (Terre du Milieu : L’Ombre du Mordor) développe le jeu d’action en monde ouvert, qui utilisera le système Nemesis vu dans les jeux de la Terre du Milieu. La bande-annonce décrit le jeu comme suit :

«Elle se battra pour unir les guerriers de deux mondes. Vous êtes Wonder Woman. En cours de développement par Monolith Productions, créateurs de la Terre du Milieu acclamée par la critique : L’Ombre du Mordor et de la suite La Terre du Milieu : L’Ombre de la guerre, ce jeu d’action-aventure en monde ouvert mettra en vedette la super-héroïne bien-aimée de DC, Wonder Woman. Le jeu d’action solo en monde ouvert présentera une histoire originale se déroulant dans l’univers DC et permettra aux joueurs de devenir Diana de Themyscira dans la lutte pour unir sa famille amazonienne et les humains du monde moderne. Propulsés par le système Nemesis, les joueurs tisseront des liens profonds avec leurs ennemis et leurs alliés au fur et à mesure qu’ils passeront d’un combattant héroïque à un leader éprouvé.