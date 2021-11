Le jeu Yooka-Laylee original de Playtonic obtient un titre de suivi

Image : Playtonic

Dans une annonce un peu choquante plus tôt cette semaine, Playtonic – le développeur britannique composé d’anciens vétérans de Rare et connu pour des titres tels que Yooka-Laylee – a révélé que Tencent avait acquis une participation minoritaire dans l’entreprise.

Si vous vous demandez quelle est la prochaine étape, dans une interview avec des amis sur GameIndustry.biz, il a été confirmé que l’un des prochains jeux en route sera un suivi du jeu de plateforme Yooka-Laylee 3D original qui a atterri sur la Nintendo Switch. en 2017.

« L’investissement important permettra au studio de plus que doubler ses effectifs, de s’étendre à trois équipes de développement et de créer plus de jeux, dont l’un sera une suite du jeu de plateforme 3D 2017 : Yooka-Laylee. »