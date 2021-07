Le jeu Zelda annulé de Retro mettant en vedette Sheik Surfaces dans Nintendo Gigaleak

in

Concept art du projet annulé (Image : Sammy Hall / ArtStation)

En 2020, nous avons partagé une histoire sur une hache La légende de Zelda projet par le Metroid Prime équipe, Retro Studios.

C’était soi-disant un jeu d’action/JRPG qui allait mettre en vedette Sheik et aurait été une histoire se déroulant dans la “mauvaise fin” de La Légende de Zelda : Ocarina of Time – explorer le voyage du dernier Sheikah alors que les Dark Gerudo « donnaient leur 100 ans de naissance » à Ganon.

À l’époque, l’ancien artiste de Retro Studios, Sammy Hall, avait partagé les illustrations de pré-production de ce projet prétendument annulé à l’époque de la Wii. Maintenant, dans une petite mise à jour, le gigaleak de l’année dernière s’est terminé avec un nouveau document Nintendo qui renforce apparemment l’existence de ce projet. Voici la traduction, gracieuseté du rédacteur en chef de Source Gaming :

Il est écrit Retro Studio en katakana, donc je suis presque sûr que c’est exactement ce que c’est lol https://t.co/6RObu8p7ax— Joshua ‘NantenJex’ Goldie (@MrNantendo) 20 juillet 2021

S’adressant à IGN en mai dernier, Hall a expliqué qu’il ne pensait pas que Nintendo avait vu une grande partie de l’illustration conceptuelle du jeu Sheik Zelda et a déclaré que le projet avait été annulé à la minute où les anciens dirigeants de Retro Mark Pacini, Todd Keller et Kynan Pearson sont partis. le studio.

