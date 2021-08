Le jeune barcelonais Ilaix Moriba lié au déménagement à Tottenham

in

Tottenham Hotspur est devenu le dernier club à être lié à un transfert pour le milieu de terrain de Barcelone Ilaix Moriba avec des rumeurs assez folles concernant les négociations.

L’équipe de Premier League serait “l’équipe la mieux placée” pour faire atterrir l’adolescent, selon TuttoMercatoWeb, tandis que les discussions seraient à un stade “avancé” par Calciomercato.com.

Il y a aussi une mise à jour de l’Espagne avec Mundo Deportivo affirmant que “tout a été convenu” entre Ilaix et Spurs et que les Londoniens du nord n’ont plus qu’à respecter le prix demandé par le Barça.

Le rapport ajoute également qu’Ilaix avait déjà un accord avec le RB Leipzig et doit savoir si cela peut être inversé et que “les prétentions économiques de ses agents peuvent également être décisives car elles menacent d’entraver toute opération entre clubs”.

Cela fait suite à une rumeur assez folle selon laquelle un déménagement vers les Spurs pourrait constituer une pierre d’achoppement, car les agents de Moriba veulent 15 millions d’euros de commissions pour eux-mêmes.

Moriba a jusqu’à mardi, date de la fermeture de la fenêtre de transfert à travers l’Europe, pour trouver un moyen de sortir de Barcelone ou devrait passer une saison dans les tribunes après avoir été incapable de conclure un nouvel accord avec les géants catalans.

Le Barça ne serait pas disposé à accepter moins de 20 millions d’euros pour le jeune de 18 ans qui est dans la dernière année de son contrat au Camp Nou et capable de partir gratuitement l’été prochain.