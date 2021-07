Le jeune barcelonais Kays Ruiz testé positif au Covid-19

in

Barcelone a confirmé vendredi que le jeune Kays Ruiz avait été testé positif pour Covid-19 après la dernière série de tests.

Le jeune de 18 ans serait en “bonne santé” mais s’auto-isolera désormais à la maison.

DERNIÈRES NOUVELLES | Suite aux tests PCR, le joueur du Barça B Kays Ruiz a été testé positif au Covid-19. Le joueur est en bonne santé et s’isole à la maison selon les protocoles établis. pic.twitter.com/9lBIdRyrfg – FC Barcelone (@FCBarcelona) 16 juillet 2021

Ruiz a été signé par Barcelone B et venait tout juste de revenir au club sur un transfert gratuit du Paris Saint-Germain. L’adolescent s’était entraîné avec l’équipe première mais sera désormais contraint de faire une pause.

Le milieu de terrain est le troisième jeune à être testé positif en pré-saison après que Santiago Ramos Mingo et Ilias Akhomach ont enregistré des tests positifs et ont été contraints de manquer le début de l’entraînement. Ramos Mingo a depuis été testé négatif et est revenu à l’action vendredi.