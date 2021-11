Le jeune Cristian Eusse fera ses débuts en beauté à Barcelone le 13 novembre

D’un pas ferme. Le jeune Cristian Eussé (24 ans) fera ses débuts en boxe professionnelle le 14 novembre dans le cadre de la soirée du 13 novembre au Salle Razzmatazz à Barcelone, ayant terminé près d’une centaine de matchs amateurs. Il existe une règle non écrite selon laquelle les débuts professionnels dans l’art noble du ring sont acceptés pour un maximum de quatre tours, mais le combattant de Prada galicien, né en La Colombie mais qui est arrivé à Barcelone enfant, il se voit avec la force de débuter dans un combat convenu de six rounds compte tenu de sa formation en boxe olympique, dans laquelle, par exemple, il a reçu le prix « Meilleur combattant d’Espagne » après sa brillante performance avec le Séléction espagnole dans le Match double tenue dans la ville de Rome, Italie) de 2019.

Et, non satisfait d’avoir « dépassé » quelques tours, Eusse a en plus cherché un rival exigeant, son compatriote Anuar Salas. Plus âgé que lui (33 ans), et donc plus expérimenté. Salas est né en Puerto Escondido, Colombie, a plus de 30 combats d’expérience et a plus de onze en tant que professionnel, avec un record de 21-12-1, 12 Kos.

Les garçons d’or

Prada galicien

C’est-à-dire que Cristian va mesurer un boxeur dont la main est lourde, avec plus de la moitié de ses combats réglés à l’avance, qui a joué ses trois derniers combats en Espagne mais a perdu les deux derniers. Le premier avant Christophe Lorente, également à Barcelone, ​​et le second, en octobre dernier, devant Sébastien Perez à Renteria.

