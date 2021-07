Le jeune d’Arsenal Bukayo Saka ne sera pas défini par son penalty raté pour l’Angleterre

Tout grand sportif subit des revers.

C’est la façon dont ils se remettent de ces revers qui les rendent formidables.

.

Saka est un énorme talent et il ne fait aucun doute qu’il a les outils pour surmonter son revers de pénalité

Il suffit de regarder Roger Federer, Michael Jordan et Tiger Woods.

Les trois phénomènes sont sans doute les plus grands à avoir jamais pratiqué leurs sports respectifs, mais ils ont dû surmonter l’adversité dans leur carrière pour atteindre le sommet.

Désormais, Bukayo Saka devra faire de même.

Ce penalty manqué lors de la finale de l’Euro 2020 ne définira pas la carrière de la starlette d’Arsenal. En fait, cela pourrait bien propulser le jeune anglais florissant vers des sommets encore plus élevés.

.

L’adolescent était inconsolable après avoir vu son cinquième et décisif penalty sauvé, qui a vu l’Angleterre perdre la finale de l’Euro 2020 contre l’Italie

Saka, Jadon Sancho et Marcus Rashford ont tous raté de 12 mètres alors que les Trois Lions sont tombés au dernier obstacle pour perdre la finale de l’Euro 2020 contre l’Italie aux tirs au but.

La défaite a assuré que la longue attente de 55 ans de l’Angleterre pour un trophée se poursuivra, et honteusement, un barrage d’abus ignobles a été dirigé contre le trio après le match.

Néanmoins, les Trois Lions auront une autre chance de se racheter lors de la Coupe du monde de l’été prochain – et vous pouvez être sûr que Saka sera dans l’avion pour le Qatar.

Le joueur de 19 ans a été une star absolue de l’Euro 2020.

.

Même les meilleurs comme Messi ont raté un penalty et il ne le laisse pas entraver son chemin vers le succès

.

L’actuel patron de l’Angleterre Gareth Southgate a raté le penalty décisif contre l’Allemagne à l’Euro 96, mais cela ne l’a pas défini

Non seulement il est adoré par tous ses coéquipiers, mais il a été une révélation sur le terrain.

Les sourcils se sont levés lorsqu’il a été sélectionné lors du troisième match de groupe contre la République tchèque, mais, comme il le fait toujours, il a défié les attentes et a remporté le prix de l’homme du match lors de l’affrontement.

Il a cimenté son nom en tant que partant dans le XI, remplaçant les très talentueux Sancho et Phil Foden, bien qu’il soit le deuxième plus jeune membre de l’équipe après Jude Bellingham (18 ans).

Il faut beaucoup de courage à quiconque pour tirer un penalty, sans parler d’un adolescent, et c’est pourquoi Saka a montré que son courage l’amènerait à de grandes choses dans le football.

On gagne ensemble et on perd ensemble. Tellement fier d’avoir des coéquipiers avec un tel caractère. Prend d’énormes conneries juste pour faire du bénévolat. Quant au racisme, blessant mais pas surprenant. Je ne m’ennuierai jamais de dire qu’il faut faire plus. Eduquer et contrôler les plateformes !✊🏽 pic.twitter.com/LHSBoZin8O – Jude Bellingham (@BellinghamJude) 12 juillet 2021

Il n’est cependant pas le seul à manquer d’énormes pénalités, et c’est pourquoi l’homme d’Arsenal devrait garder la tête haute.

Son manager, Gareth Southgate, a raté un coup de pied important lors des demi-finales de l’Euro 96, mais a rebondi avec style et est devenu le premier manager anglais depuis Sir Alf Ramsey à mener la nation à une finale majeure.

La superstar du Real Madrid, Sergio Ramos, est reconnue comme un excellent tireur de penalty – marquant une fois 22 d’affilée – avec 30 tirs au but réussis à son actif.

Mais il en a raté deux une fois dans un seul match de l’UEFA Nations League et a également gonflé ses lignes lors d’une demi-finale de la Ligue des champions.

L’Espagnol habituellement digne de confiance n’était pas le seul non plus avec nul autre que Cristiano Ronaldo, un véritable phénomène du football, absent de cette même défaite en fusillade contre le Bayern Munich en 2012 – tout comme la légende brésilienne Kaka.

.

Ramos a raté une fois deux pénalités en un seul match en jouant pour l’Espagne dans la Ligue des Nations

.

Ronaldo a également raté une fusillade en 2012 lorsque le Real a été battu par le Bayern Munich

Ronaldo a également manqué pour Manchester United lors de la finale de la Ligue des champions 2008 et pour le Portugal contre l’Autriche à l’Euro 2016.

“Nous parlons des jeunes joueurs, mais je veux juste me rappeler que j’ai perdu la demi-finale de la Ligue des champions de la même manière”, a expliqué l’ancien patron du Real Jose Mourinho à talkSPORT alors qu’il défendait Saka après son échec.

“J’ai décidé d’aller fort dans les tirs au but un à trois, pour essayer de mettre la pression sur le Bayern Munich, et Cristiano Ronaldo a raté, Sergio Ramos a raté et Kaka a raté.

“Donc, les pénalités sont toujours des pénalités.”

Pendant ce temps, Lionel Messi a effectué un retour de conte de fées au cours du week-end en scellant sa première grande argenterie pour l’Argentine.

Il y a à peine cinq ans, la superstar était en larmes lorsqu’il a raté son tir au but en 2016 alors que l’Argentine était battue par le Chili en Copa America.

Messi a également enduré le chagrin sur place

Messi, l’un des plus grands de tous les temps, a également raté un penalty lors de la Coupe du monde 2018 et a régulièrement échoué sur place à Barcelone.

Donc Saka est certainement en bonne compagnie.

L’adolescent d’Arsenal est l’un des talents les plus brillants du jeu, il ne fait aucun doute qu’il a tous les minéraux pour surmonter ce revers.

Ça va faire mal maintenant, oui, mais il deviendra encore meilleur pour les expériences qu’il a eues cet été.