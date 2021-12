Le jeune d’Aston Villa dit qu’il se modèle sur la star de Chelsea

Photo de Malcolm Couzens/.

S’exprimant sur The Beautiful Game Podcast, le jeune d’Aston Villa Keinan Davis a parlé de son style de jeu.

L’attaquant n’a que 23 ans et il n’a pas encore eu autant d’occasions de jouer au football senior.

Par conséquent, les fans peuvent ne pas en savoir trop sur lui, alors sur le podcast, il lui a été demandé de se comparer à d’autres attaquants.

Qu’est-ce qui a été dit?

On a demandé à Davis qui il idolâtrait quand il était plus jeune et sur qui il modelait son jeu maintenant.

« En grandissant aussi, évidemment Thierry Henry, puis quand je suis devenu un peu plus âgé, Daniel Sturridge, en tant qu’attaquant, il a aussi ce flair, donc définitivement. Je regardais toujours le football et j’essayais d’apprendre des choses », a déclaré Davis.

« Sur qui modélisez-vous votre jeu aujourd’hui en Premier League ? Qui regardez-vous et pensez-vous que c’est le niveau que je dois atteindre », a demandé l’hôte.

« Une comparaison directe serait un peu comme Lukaku. Il peut tenir le coup et il a aussi une longueur d’avance en lui, il marque aussi des buts, alors je dirais qu’il est juste », a répondu Davis.

Passionnant

Cela ne devient pas beaucoup plus excitant qu’un joueur qui veut être un croisement de Thierry Henry, Romelu Lukaku et Daniel Sturridge.

Malheureusement, Davis est aux prises avec des blessures ces derniers temps, mais une fois de retour dans l’équipe, Steven Gerrard voudra peut-être jeter un vrai coup d’œil à ce joueur.

Davis est apparemment quelqu’un selon Gerrard. Il a été rapporté la semaine dernière qu’il était un fan, et il aurait même essayé de le signer pour les Rangers, alors ne soyez pas trop choqué si nous voyons l’attaquant tenter sa chance dans un avenir pas si lointain.

