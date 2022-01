Le jeune de Chelsea excelle alors que les Blues se dirigent vers le 4e tour

Le débutant adolescent Lewis Hall a présenté une exposition passionnante en tant que Chelsea s’est qualifié pour le quatrième tour de la FA Cup en battant Chesterfield.

Les Blues ont perdu 5-1 à Stamford Bridge, portant leur invincibilité à 10 matchs toutes compétitions confondues. Thomas Tuchel, sentant une possible menace de Chesterfield, a présenté une équipe solide. Timo Werner, Christian Pulisic et Hakim Ziyech ont tous été titularisés, Romelu Lukaku menant l’attaque. Le milieu de terrain croate Mateo Kovacic s’est vu confier un nouveau rôle par Tuchel, prenant le brassard lors de sa 20e apparition de la saison.

L’équipe locale a pris l’avantage après seulement six minutes de match. Une course perçante de Kovacic a causé à Chesterfield toutes sortes de problèmes. Ziyech a ensuite sauvé un tir du gardien de Chesterfield Scott Loach, avec Werner à portée de main pour puiser dans un filet ouvert.

Chelsea avait une avance de deux buts avec 18 minutes écoulées, comme Callum Hudson-Odoi a obtenu son troisième but de la saison. Le joueur de 21 ans a coupé l’intérieur depuis la gauche avant de boucler un grand effort dans le coin le plus éloigné.

Et c’était trois peu de temps après alors que le milieu de terrain Lewis Hall, opérant à l’arrière, a fait du bon travail sur la gauche avant de jouer avec Lukaku. L’attaquant a ensuite eu une simple finition à quelques mètres.

Hall a de nouveau été impliqué alors que Chelsea a porté le score à 4-0 peu avant la pause. Le diplômé de l’académie a forcé un arrêt de plongée de Loach, mais il ne pouvait que pousser sur le chemin d’Andreas Christensen. Le Danois a intelligemment envoyé une tête en boucle dans le filet, marquant seulement son deuxième but pour le club.

La domination de Chelsea s’est poursuivie en seconde période, Ziyech les mettant 5-0 depuis le point de penalty. Pulisic a couru vers son marqueur avant d’être abattu, permettant à Ziyech de marquer à 12 mètres.

Chesterfield n’était pas complètement découragé et a marqué un but mémorable à la 80e minute. Le dangereux attaquant Kabongo Tshimanga a pris le mauvais côté de Malang Sarr, avec son tir arrêté par le gardien de Chelsea Marcus Bettinelli. Le remplaçant Akwasi Asante était là pour puiser dans un but ouvert.

Chelsea (3-4-3)

Marcus Bettinelli : Rarement appelé à l’action lors de ses débuts pour le club. N’a pas pu empêcher le tir de Tshimanga, permettant à Asante de terminer en retard. 6

Andreas Christensen : Était au bon endroit au bon moment pour son but à la 39e minute. A bien fait de guider le ballon dans le coin le plus éloigné avec sa tête. De solides performances défensives et rarement troublé par l’attaque des adversaires. 8

Malang Sarr : A tenu l’attaquant de Spireites Tshimanga à distance pendant la majeure partie du match, mais a été hors de position dans la préparation du but de Chesterfield. Démonstration forte et solide du joueur de 22 ans, qui est également bon avec le ballon. sept

Lewis Hall : Le joueur de 17 ans avait l’air plus qu’à l’aise, même s’il s’agissait de son premier départ à Chelsea. A remporté le ballon pour les Blues en bonne position avant d’obtenir une passe décisive pour le but de Lukaku. Également impliqué dans la finition de Christensen, causant des problèmes avec un tir puissant. 8

Hakim Ziyech : Un problème toute la nuit pour Chesterfield, et a donné une bonne chance à Lukaku en trois minutes avec un virage bas intelligent. Le premier tir de Ziyech a forcé un arrêt de Loach, permettant à Werner de rentrer à la maison. Puis a intensifié avec confiance pour envoyer le tir au but à la 55e minute. 8

Mateo Kovacic (C) : Course en flèche du capitaine dans la préparation du premier but de Chelsea. A dépassé deux joueurs avant de jouer intelligemment avec Ziyech. A montré un beau jeu de jambes en première mi-temps et brillamment lié défense et attaque. Remplacé à la pause, Tuchel se préparant pour les prochains matchs contre Tottenham et Manchester City. 9

Saul Niguez : Réservé dans les 10 minutes pour un tacle tardif. Une fois de plus, il n’a pas réussi à faire sa marque pour Chelsea. 6

Troisième combo de buts. ?? 3-0 [27’] #EmiratesFACup pic.twitter.com/wxOAPC2Mtf – Chelsea FC (@ChelseaFC) 8 janvier 2022

Callum Hudson-Odoi : A pris un bon départ en envoyant un tir de première classe dans le coin le plus éloigné, car Chesterfield lui laissait trop d’espace. Rarement impliqué dès lors mais un bel objectif quand même. 8

Christian Pulisic : L’Américain a bien fait de remporter le penalty en seconde période, aidant Ziyech à marquer le cinquième but. sept

Timo Werner : A eu une finition simple pour donner l’avantage à Chelsea, mais du bon travail de la part de l’Allemand pour se placer dans la bonne position. 8

Romelu Lukaku : A régulièrement menacé le filet de Chesterfield en première mi-temps et aurait pu réussir un triplé. A fait preuve de sang-froid pour saisir son but à la 20e minute. 8

Suppléants :

Kai Havertz (pour Lukaku, 45 ans) : A montré un bon jeu de jambes pour garder la pause de Chelsea en vie peu de temps avant que Pulisic ne remporte son penalty. sept

Ruben Loftus-Cheek (pour Kovacic, 45 ans) : A lutté dur au milieu de terrain pour maintenir la domination de Chelsea. sept

Lewis Baker (pour Pulisic, 58) : Juste sa deuxième apparition pour les détenteurs de la Ligue des champions, bien qu’il soit au club depuis 2005. A montré un bon positionnement et des tacles pour étouffer quelques éclats de Chesterfield. sept

Harvey Vale (pour Christensen, 59 ans) Avait peu à faire sur le flanc droit. 6

Ross Barkley (pour Hudson-Odoi, 66): A utilisé son rythme et sa puissance pour fatiguer les milieux de terrain de Chesterfield dans les phases finales. sept

