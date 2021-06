Le jeune de Liverpool Neco Williams « offre » un but au Danemark avec une énorme erreur alors que le Pays de Galles subit une raclée et s’effondre de l’Euro 2020

in

Le jeune de Liverpool Neco Williams a commis une énorme erreur pour le deuxième but du Danemark alors que le Pays de Galles a été battu 4-0 et s’est écrasé hors de l’Euro 2020.

L’arrière droit a remplacé Connor Roberts, blessé, à la 41e minute des 16 derniers affrontements, les Dragons étant déjà menés 1-0 grâce au premier match de Kasper Dolberg samedi.

Williams a inexplicablement dégagé le ballon dans le chemin de Dolberg

Le doublé de Dolberg a contribué à infliger la plus lourde défaite du Championnat d’Europe au Pays de Galles

Et Williams ne voudra plus revoir le deuxième but du Danemark.

Le Danemark s’est cassé et le centre de Martin Braithwaite a été mal dégagé par Williams et directement dans la trajectoire de Dolberg, qui a percé le ballon devant Danny Ward trois minutes seulement après la reprise.

La légende du Pays de Galles, Dean Saunders, a déploré l’erreur de Williams et a insisté sur le fait qu’il aurait plutôt fait appel à Chris Gunter, beaucoup plus expérimenté.

Il a déclaré à talkSPORT: «C’est auto-infligé.

« C’est une faute sur Kieffer Moore dans la préparation, donc le but ne devrait pas être accordé, mais nous avons quatre contre un dans la surface et Neco Williams.

Williams a lutté contre le Danemark

« C’est un gros match pour le jeune garçon, et je ne veux pas le dire après l’événement, mais j’aurais fait venir Chris Gunter pour cette raison.

«C’est un jeune garçon, il a paniqué et a essayé de le dégager avec son pied gauche, mais il l’a frappé directement sur Dolberg qui l’a mis au fond des filets.

«Vous ne pouvez pas donner de buts comme ça, c’est juste une défense de base.

«Il aurait pu quitter le ballon, le ballon n’allait absolument nulle part, il sortait du jeu, mais il revient vers son propre but, il fait face à Danny Ward, le ballon est sur son pied gauche et il ne l’a pas dégagé correctement.

“Au lieu de le dégager avec un peu de hauteur et de distance, il l’a juste passé directement devant le but et c’est un cadeau pour l’attaquant.”

Le Danemark a dominé le Pays de Galles en seconde période

Le Danemark a inscrit un troisième but mérité à deux minutes de la fin lorsque Joakim Maehle a coupé du côté droit pour écraser son deuxième but du tournoi.

Et cela a encore empiré pour le Pays de Galles alors que Harry Wilson, qui a été recruté comme remplaçant en deuxième mi-temps, a reçu un carton rouge pour une faute sur Maehle, avant que le Danemark n’ajoute un quatrième but grâce à Braithwaite dans les arrêts de jeu.

Malgré un bon départ, le Pays de Galles a fini par subir sa plus grosse défaite de son histoire en finale du Championnat d’Europe.

Gareth Bale et Aaron Ramsey n’ont pas eu d’impact sur le match alors que Dolberg s’est recroquevillé dans le premier but juste à l’extérieur de la surface à la 27e minute.

Bale n’a pas marqué lors de ses quatre matchs à l’Euro 2020

Le Pays de Galles a eu la chance d’entrer à la mi-temps 1-0 alors que Ward effectuait de bons arrêts pour nier Dolberg et Maehle.

Les Dragons ne semblaient pas différents en seconde période alors qu’ils concédaient à nouveau par Dolberg grâce au mauvais dégagement de Williams.

Le Pays de Galles n’ayant pas réussi à se créer d’occasions significatives, les deux buts tardifs du Danemark ont ​​confirmé sa progression vers les quarts de finale de l’Euro 2020.