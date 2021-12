Le jeune de Manchester United Mason Greenwood et le paria Phil Jones pourraient avoir l’occasion de briller en Ligue des champions au lieu de Cristiano Ronaldo

Le dernier match de Manchester United en Ligue des champions est peut-être un caoutchouc mort, mais c’est l’occasion pour certains des joueurs marginaux de briller.

Le manager Ralf Rangnick pourrait apporter une série de changements pour la visite des Young Boys, sachant que la progression vers les huitièmes de finale est assurée, pour examiner de plus près tous les joueurs à sa disposition.

Manchester United

Des gens comme Mason Greenwood et Donny van de Beek pourraient avoir la chance d’impressionner Rangnick

Après avoir pris un départ parfait lors de son premier match de Premier League, contre Crystal Palace, Rangnick espère remporter deux victoires sur deux.

Cependant, il pourrait le faire en donnant une opportunité à plusieurs joueurs qui n’ont pas eu beaucoup de temps de jeu cette saison.

Compte tenu de la période de la saison dans laquelle se trouvent les clubs, des changements sont susceptibles d’être apportés afin d’éviter les blessures aux joueurs clés et de donner à ceux qui sont souvent sur le banc un temps de jeu bien nécessaire.

Cela dit, talkSPORT.com examine quels joueurs Rangnick pourraient commencer avec certains à peine présents cette saison et d’autres récemment revenus de blessures.

.

Rangnick pourrait donner du temps de jeu à plusieurs joueurs qui n’ont pas beaucoup joué cette saison Gardien Dean Henderson

Le joueur de 24 ans n’a pas été à la hauteur des attentes depuis son retour à Old Trafford au début de la saison 2020/21.

Henderson a joué régulièrement tout au long de cette campagne, mais cette année n’a joué qu’une seule fois dans la Coupe Carabao à West Ham United.

Avec David De Gea montrant une meilleure régularité cette campagne, Henderson n’a pas été en mesure de récupérer la position.

En tant que tel, il a dû regarder de côté avec l’Espagnol jouant chaque minute jusqu’à présent en Ligue des champions et en Premier League cette saison, mais pourrait donner à Rangnick de quoi réfléchir s’il commence et impressionne contre les Young Boys.

Images DeFodi

Henderson a dû surveiller cette saison mais pourrait avoir une chance rare contre le défenseur des jeunes garçons Aaron Wan-Bissaka, Phil Jones, Eric Bailly, Alex Telles

Ayant connu une saison décevante jusqu’à présent, Wan-Bissaka pourrait avoir une excellente occasion de montrer ses talents à Rangnick.

Le joueur de 24 ans a été exclu des onze de départ contre son ancien club, mais pourrait être réintégré en Ligue des champions et reprendre le poste d’arrière droit de Diogo Dalot.

Quelqu’un qui a certainement été laissé dans le froid ces dernières saisons est Jones. Le défenseur central de 29 ans, vainqueur de la Premier League, souffre de blessures depuis quelques années, mais pourrait enfin faire son retour tant attendu après avoir été nommé sur le banc lors des trois derniers matches de championnat.

Aux côtés de Jones pourrait être Bailly qui a également à peine figuré cette saison mais a commencé récemment contre Chelsea et a reçu de nombreux éloges lorsqu’il a commencé contre l’Atalanta lors de la quatrième journée de la Ligue des champions.

Telles devrait continuer à l’arrière gauche avec Luke Shaw actuellement blessé.

.

Wan-Bissaka n’a pas connu une bonne saison jusqu’à présent mais pourrait changer cela contre les Young Boys

getty

Jones pourrait enfin figurer à nouveau dans la première équipe Milieu défensif Nemanja Matic, Fred

Non seulement il a marqué un but sensationnel contre Palace, mais Fred a réalisé plusieurs performances améliorées ces dernières semaines.

L’international brésilien tant décrié a contribué à deux passes décisives lors de la victoire 3-2 contre Arsenal et a été essentiel pour les deux buts de la dernière victoire du club en Ligue des champions contre Villarreal.

Matic pourrait également avoir une chance d’impressionner à côté de Fred avec Paul Pogba toujours blessé et surtout de donner du repos à Scott McTominay.

Manchester United

Matic et Fred pourraient s’aligner à nouveau Milieu offensif Juan Mata, Donny van de Beek

Dans le système 4-2-2-2 de Rangnick, les meneurs de jeu créatifs Mata et van de Beek pourraient avoir l’opportunité de voir s’ils peuvent jouer dans la formation.

L’Espagnol arrive vers la fin de sa carrière, mais de la même manière que Matic, pourrait être recruté pour donner du repos à Bruno Fernandes et en même temps lui donner quelques minutes bien nécessaires dans le programme chargé de décembre.

Van de Beek, quant à lui, n’a toujours pas montré sa meilleure forme depuis sa signature pour le club.

Avec d’autres joueurs disponibles et susceptibles de jouer à ce poste, tels que le milieu de terrain portugais et Jadon Sancho, le joueur de 24 ans a une excellente occasion de montrer à Rangnick qu’il est une meilleure option et qu’il veut toujours se battre pour sa place au club.

Manchester United

Mata et van de Beek aimeraient montrer à Rangnick qu’ils peuvent offrir quelque chose à l’équipe Strikers Marcus Rashford, Mason Greenwood

Greenwood a besoin de minutes n’ayant pas commencé lors des trois derniers matches de championnat avant Crystal Palace.

Le joueur de 19 ans est également largement pressenti pour devenir attaquant plus tard dans sa carrière et pourrait avoir la chance parfaite de montrer pourquoi il pourrait mener la ligne dans les années à venir.

Rashford est cependant toujours sur le chemin du retour après une opération à l’épaule qui l’a forcé à manquer quelques mois au début de la saison et a besoin de temps de jeu pour le ramener à pleine vitesse.

getty

Rashford et Greenwood pourraient être le fer de lance de l’attaque contre les Young Boys

Cela dit, c’est ainsi que Man United pourrait aligner son match de Ligue des champions contre les Young Boys…

Comment Man United pourrait commencer son dernier match de phase de groupes de la Ligue des champions