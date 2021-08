Le jeune de Tottenham Hotspur, Jamie Bowden, rejoint Oldham Athletic

Oldham Athletic a recruté le jeune milieu de terrain Jamie Bowden pour un prêt d’une saison de Tottenham Hotspur.

Jamie Bowden rejoint Oldham Athletic en prêt d’une saison

✍️ Le premier à franchir la porte aujourd’hui ! 👋 Bienvenue à Latics, @jamiebowden17 qui se joint en prêt de @SpursOfficial pour la saison. #oafc – Oldham Athletic (@OfficialOAFC) 7 août 2021

Vous cherchez à acquérir une expérience en première équipe

Bowden, un international de la République d’Irlande U19, descend la pyramide du football à Oldham en Ligue 2 afin de renforcer sa première expérience en équipe.

Il a passé la pré-saison avec l’équipe senior des Spurs sous Nuno Espirito Santo et est apparu pendant 26 minutes lors d’un match amical contre Leyton Orient en juillet.

Le milieu de terrain de 20 ans a passé la majeure partie de la campagne 2020/21 dans l’équipe U23 de Tottenham, mais a également passé du temps avec l’équipe senior à l’entraînement. Pour l’équipe de jeunes la saison dernière, Bowden a fait 15 apparitions tout en marquant deux fois.

Il a figuré sur la feuille d’équipe des Spurs pour la première fois en février, après avoir été nommé sur le banc pour un match de 16es de finale de la Ligue Europa contre l’équipe autrichienne Wolfsberger en février.

Bowden portera le maillot numéro 18 à Boundary Park.

Ce qui a été dit?

S’exprimant sur sa nouvelle signature de prêt, le manager d’Oldham, Keith Curle, a déclaré: “Depuis qu’il est venu lundi matin, il s’est entraîné avec nous en tant que groupe et nous pouvons voir pourquoi il est venu avec de bonnes références et pourquoi son club le note si bien.

« Il est extrêmement confiant et à l’aise avec le ballon et je suis sûr qu’il tirera le meilleur parti de cette opportunité. C’est un tout nouveau défi et il sait à quel point il pourrait être important pour cette équipe. Il a juste besoin de continuer à travailler dur et de mettre en pratique toutes les expériences qu’il a déjà vécues à un très jeune âge.

Oldham lance sa campagne 2021/22 en accueillant les finalistes des play-offs de la saison dernière Newport County à Boundary Park cet après-midi.

