Le jeune Dolph abattu à 36 ans

Le rappeur de Memphis Young Dolph a été tué par balle, rapportent Fox13, WREG et Billboard. La fusillade aurait eu lieu au Makeda’s Butter Cookies, situé au 2370 Airways à Memphis. Sur Twitter, le service de police de Memphis a écrit qu’un homme victime d’une fusillade se trouvait au 2370 Airways. Le propriétaire du magasin a déclaré à Fox13 que Dolph était entré dans le magasin pour acheter des cookies. À ce moment-là, quelqu’un est arrivé et a tiré sur le rappeur. Le jeune Dolph avait 36 ​​ans.

Young Dolph, qui est né Adolph Robert Thornton, Jr., a sorti sa première campagne de mixtape Paper Route en 2009. Artiste prolifique, il a été acclamé dans la région pour sa production régulière, y compris la série de mixtape High Class Street Music qui attiré l’attention de stars du hip-hop comme Gucci Mane.

En 2015, Young Dolph a décroché le palmarès Billboard Hot 100 avec sa place d’invité sur « Cut It » d’OT Genasis. Depuis lors, le rappeur de Memphis a continué à travailler avec TI, 2 Chainz, Juicy J, Jeezy, Rick Ross, Mike Will Made-It et bien d’autres. Dolph a cité des rappeurs de Memphis tels que Three 6 Mafia, Playa Fly, 8Ball, MJG, DJ Squeeky et bien d’autres comme inspirations. En 2016, il sort son premier album studio, King of Memphis, via son propre label Paper Route Empire. Grâce à Paper Route Empire, Dolph a également sorti la musique de son collaborateur le plus éminent, Key Glock, avec qui il a sorti Dum and Dummer et cette année Dum and Dummer 2. Le dernier album solo de Dolph était Rich Slave de l’année dernière.

En 2017, Young Dolph a été hospitalisé pour plusieurs blessures par balle après avoir été abattu à l’extérieur de l’hôtel Loews Hollywood à Los Angeles. Selon le service de police de Los Angeles, une dispute entre Dolph et trois hommes a dégénéré en une altercation physique qui s’est terminée par plusieurs balles sur le rappeur. L’incident fait suite à une autre fusillade qui a eu lieu en février 2017, lorsque le SUV de Young Dolph a été abattu à plusieurs reprises à Charlotte, en Caroline du Nord. Le rappeur de Memphis Blac Youngsta et deux autres hommes se sont ensuite rendus aux autorités. Dolph a échappé à la fusillade indemne.

Les contemporains hip-hop de Dolph, dont Chance the Rapper, Offset, Jpegmafia et Megan Thee Stallion, ont réagi à la nouvelle de sa mort. Megan Thee Stallion, qui a collaboré avec Young Dolph sur « RNB », a tweeté: « Repose en paix à mon ami un vrai dolph de légende 🙏🏾. »