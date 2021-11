Le jeune Dolph abattu à Memphis et les fans sont incrédules

Le rappeur Young Dolph a été tué mercredi dans une fusillade dans sa ville natale, et les fans sont sous le choc. Selon un rapport de WREG News, Dolph était dans une boutique de biscuits à Memphis, Tennessee, en train de ramasser des pâtisseries pour sa famille lorsque l’attaque surprise a eu lieu. Il a été déclaré mort sur place.

Le décès de Dolph pleure sa communauté locale et les fans du monde entier réclament justice. Le rappeur avait 36 ​​ans et était réputé pour sa générosité et son intégrité. Ses paroles concernaient généralement le travail acharné, l’accumulation de richesses et le versement de faveurs à des amis. C’est ainsi que les fans le commémorent ce soir sur les réseaux sociaux.

Au moment d’écrire ces lignes, le meurtre de Dolph fait toujours l’objet d’une enquête. La spéculation se déchaîne, mais elle n’a pas éclipsé le chagrin lui-même pour cette perte. Voici un aperçu de ce que les fans disent en ligne.

Cette barre a frappé différemment maintenant https://t.co/lJnjAx1tuM – Kojo Lockhart (@Kojizzle__) 17 novembre 2021

Comme beaucoup d’autres rappeurs, Young Dolph avait envisagé sa mortalité dans ses paroles. Les fans ont remarqué à quel point certaines de ces lignes sonnaient après coup.

Ils ont tué le jeune Dolph. Je suis malade!! Quelqu’un S’IL VOUS PLAÎT, allez vérifier Key Glock, je sais juste qu’il ne va pas bien. Le duo le plus emblématique RIP Young Dolph pic.twitter.com/Kf8dLxL9gx – Bérénice 🌹✨ (@itsBereveli) 17 novembre 2021

Les fans s’inquiétaient également pour les amis et collègues de Young Dolph, alors qu’il courait avec un groupe particulièrement proche.

Diffusez de la musique de Young Dolph, il possédait tous ses maîtres pour ses enfants – kvain (@_KVain) 17 novembre 2021

Certains fans se sont encouragés à écouter la musique de Young Dolph ce soir – pas seulement en deuil, mais parce que cela se traduirait par un héritage pour sa famille. Le rappeur aurait possédé les enregistrements principaux de sa propre musique, ce qui signifie que ses plus proches parents recevraient les paiements des services de streaming.

Je ne vais pas mentir, c’est de la merde de gangsta – Josorio (@Ju_lyy) 17 novembre 2021

Enfin, les fans se sont souvenus de la dernière fois que quelqu’un a tiré sur Young Dolph et de la façon dont il a réagi à travers sa musique.

