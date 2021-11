Le jeune Dolph est mort à 36 ans, abattu et tué à Memphis

jeune dauphin vient d’être abattu dans sa ville natale… selon un rapport local.

FOX 13 Memphis dit que le rappeur a été abattu mercredi à Memphis, TN, devant un magasin de biscuits local … et qu’il y a déjà une présence policière massive avec des personnes enregistrant les conséquences. Une vidéo de la scène du crime montre sa voiture garée devant le magasin pendant que la police enquête.

Lire du contenu vidéo

Clé faible/Facebook

Une source dit que Dolph est entré dans le magasin et qu’un véhicule s’est arrêté, tirant à travers une vitre avant et frappant le rappeur.

Le jeune Dolph a été ciblé dans le passé… en 2017, il a été touché par plusieurs balles devant un magasin de chaussures à Hollywood, touché aux bras et aux fesses, nécessitant une intervention chirurgicale.

Plus tôt cette même année, le SUV de Dolph a reçu plus de 100 balles alors qu’il se trouvait à Charlotte, en Caroline du Nord, lors d’une fusillade au cours de laquelle un mandat d’arrêt a été émis pour Blac Youngsta, qui s’est ensuite rendu. Les charges retenues contre BY ont finalement été abandonnées.

Comme Dolph nous l’a expliqué à la suite de cette fusillade, il a laissé tomber 600 000 $ pour une paire de véhicules pare-balles et il a attribué la grêle de coups de feu à la jalousie et à la haine parce qu’il est riche et prospère.

Lire du contenu vidéo

DÉCEMBRE 2019 TMZ.com

La dernière fois que nous avons sorti Dolph, c’était en 2019. Il a parlé à nos caméras de la mort des Lakers et de Juice WRLD.

Dolph laisse derrière lui un fils et une fille. Il n’avait que 36 ans.

Il est connu pour plusieurs tubes, tels que « Major » et « On the River ». Il a sorti 7 albums studio, à partir de 2016 avec son premier album, « King of Memphis ».

DÉCHIRURE