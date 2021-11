Le jeune Dolph et d’autres rappeurs tués dans des événements violents ces dernières années

(CNN espagnol) – Le jeune Dolph est décédé mercredi dans une fusillade à Memphis. Il rejoint la liste des autres rappeurs américains décédés dans des événements violents ces dernières années. En voici quelques uns.

jeune dauphin

Le jeune Dolph aurait acheté des biscuits dans une boulangerie de Memphis, dans le Tennessee, lorsque quelqu’un s’est approché en voiture et lui a tiré dessus.

« Il n’y a aucun suspect pour le moment », a déclaré le département de police de Memphis.

Le rappeur a fait ses débuts avec « King of Memphis » en 2016. Parmi ses succès figurent les chansons « Blue Diamonds » et « RNB » avec Megan Thee Stallion.

Son cinquième album studio, « Rich Slave » de 2020, a culminé à la 5e place du classement Billboard 200.

Son vrai nom était Adolph Robert Thornton, Jr.. Il avait 36 ​​ans.

Huey

Le rappeur Huey, de Saint-Louis, a été tué dans une fusillade à Kinloch, Missouri, le 26 juin 2020.

« Les détectives pensent que dix autres personnes étaient présentes sur et autour de la scène du crime pendant l’incident », a déclaré la police.

Huey était particulièrement connu pour son tube de 2007 « Pop, Lock & Drop It ».

Son vrai nom était Lawrence Franks Jr. Il avait 32 ans.

Pop Fumée

Le rappeur Pop Smoke a été tué lors d’une invasion de domicile à Hollywood Hills, en Californie, le 19 février 2020.

La police a reçu un appel signalant que l’un de ses amis avait été cambriolé et que l’un des suspects était armé d’un pistolet.

Le rappeur était devenu célèbre avec la sortie de sa première mixtape, « Meet the Woo », influencée par le piège « Welcome to the Party ».

Son vrai nom était Bashar Barakah Jackson. J’avais 20 ans.

Rappeur Bvlly

Bvlly, de Toronto, a été tué lors d’une fusillade la veille de Noël 2019 à Oshawa, dans ce que la police a qualifié d’homicide.

Le rappeur a été retrouvé avec plusieurs blessures par balle, a déclaré le service de police régional de Durham. Et il a été déclaré mort sur les lieux.

Bvlly a sorti son premier single, « No Light Bag », en 2018 et vient de sortir son premier album, « Made In Austria », en septembre.

Son nom était Jahquar Stewart. J’avais 24 ans.

Tre da gosse

Le rappeur Tre Da Kid de Chester a été retrouvé mort des suites de blessures par balle après l’accident de sa voiture à Annapolis, Maryland, le 9 juin 2019.

Les agents ont reçu un appel au sujet d’une fusillade et ont découvert qu’un véhicule s’était écrasé sur les lieux.

En 2016, il a remporté le concours de rap # Freestyle50 de Verizon.

Il s’appelait Edward Montre Seay. Il avait 32 ans.

Le rappeur Nipsey Hussle

Le rappeur Nipsey Hussle est décédé après une fusillade près d’un magasin de vêtements auquel il était associé à Los Angeles le 31 mars 2019.

Son dernier message sur Twitter disait : « Avoir des ennemis puissants est une bénédiction. »

En 2010, le rappeur a fondé le label All Money In, qui a fait ses débuts avec la sortie de « The Marathon ».

Son vrai nom était Ermias Asghedom. Il avait 34 ans.

XXXTentacion

XXXTentacion aura un documentaire 0:59

Le rappeur de la plantation XXXTentacion a été abattu dans une affaire de vol qualifié dans le comté de Broward, en Floride, le 19 juin 2018.

Le rappeur quittait un magasin lorsque deux hommes dans un véhicule lui ont tiré dessus et l’ont tué lors d’une apparente agression, selon le département du shérif du comté de Broward.

Sa chanson « Look at Me » est devenue virale sur les réseaux sociaux et sur la plateforme SoundCloud en 2016.

Son vrai nom était Jahseh Onfroy. J’avais 20 ans.

Le rappeur Lil Loaded

Lil Loaded est décédé dans une affaire de suicide apparent le 1er juin 2021, a déclaré son avocat Ashkan Mehryari à CNN.

« Malheureusement, je peux confirmer que M. Robertson est décédé des suites de ce qui a été signalé comme un suicide », a écrit Mehryari. Le rappeur faisait face à une accusation d’homicide involontaire, selon les dossiers du tribunal.

Sa chanson ‘6Locc 6A6y’ avait obtenu un certificat d’or de la Recording Industry Association of America quelques jours plus tôt.

Son vrai nom était Dshawn Robertson. J’avais 20 ans.

Avec la contribution de Chloe Melas, Joe Sutton, Hannah Sarisohn, Amir Vera, Pierre Meilhan Eliott C. McLaughlin, Lisa Respers France, Leah Asmelash, Artemis Moshtaghian, Christina Maxouris, Hollie Silverman, Sara Sidner.