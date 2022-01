Le jeune Dolph Murder Suspect a tourné un clip vidéo à la maison où une voiture de fuite a été trouvée

jeune dauphinLe suspect de tir n’a certainement pas bien couvert ses traces – tordant sa carrière musicale avec un meurtre, donnant peut-être aux enquêteurs des indices indispensables pour le relier à l’affaire.

Des flics ont annoncé mercredi 23 ans Justin Johnson est recherché pour le meurtre de Dolph. Johnson est un rappeur de la région de Memphis qui s’appelle Straight Drop – et qui a utilisé des quartiers de la ville comme arrière-plan pour bon nombre de ses clips.

Cependant, c’est son clip pour la chanson « Goin Straight In » sorti le 21 novembre 2021 qui a fait que les fans ont établi une étrange connexion.

Peu de temps après la mort de Dolph, les détectives ont retrouvé la voiture de fuite – une Mercedes grise – jusqu’à une maison de la région de Memphis. Vous pouvez voir très clairement que Johnson utilise la même maison comme toile de fond de son clip « Going Straight In ».

Assez choquant – Dolph a été assassiné le 17 novembre, ce qui signifie que le clip a été publié sur YouTube APRÈS qu’il ait été abattu.

Comme nous l’avons signalé… Johnson figure sur la liste des personnes les plus recherchées du TBI, a des liens avec le crime organisé et devrait être considéré comme armé et dangereux. Il y a une récompense de 15 000 $ pour son arrestation.