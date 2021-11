Le jeune Dolph, rappeur populaire basé à Memphis, décède à 36 ans

. – Young Dolph, le rappeur à l’origine d’albums comme « Rich Slave », a été tué à l’âge de 36 ans lors d’une fusillade meurtrière à Memphis mercredi, selon plusieurs médias locaux.

« Nous tous chez APA sommes choqués et profondément attristés par la perte soudaine et tragique de notre cher ami et client, Young Dolph », a déclaré un représentant de la société de gestion dans une déclaration à Variety. « Le monde a perdu une icône, un grand homme et un artiste très aimé dont la vie s’est terminée trop tôt. Son dévouement, son dynamisme, son travail acharné et sa loyauté envers tous ceux qui l’entourent ont toujours été sa priorité et il nous manquera profondément. Nos pensées et les prières accompagnent sa famille en ces moments difficiles. »

CNN a contacté les représentants de l’APA pour commentaires.

Le jeune Dolph, de son vrai nom Adolph Robert Thornton, Jr., aurait acheté des biscuits dans une boulangerie de Memphis, Tennessee, lorsque quelqu’un s’est approché en voiture et lui a tiré dessus.

Selon le département de police de Memphis, « il n’y a aucun suspect pour le moment ».

Young Dolph, un natif de Chincago qui a grandi à Memphis, a sorti son premier album, « King of Memphis », en 2016. Il a ensuite eu plusieurs succès, dont « Blue Diamonds » et « RNB » avec Megan Thee Stallion. Son cinquième album studio, « Rich Slave » de 2020, a culminé à la 5e place du classement Billboard 200.

En 2017, il a failli mourir dans une fusillade à Hollywood. Il a été hospitalisé pendant des semaines après avoir subi trois blessures par balle.

« Je suis ciblé depuis que j’ai 17, 18, 19 ans », a déclaré Young Dolph au Guardian à propos de l’incident dans une interview en 2018. « Je savais juste que c’était bien. »

Il a ajouté qu’il n’était pas « une personne qui vit dans la peur ».

Après l’annonce de sa mort, d’autres artistes et fans ont rendu hommage à Young Dolph.

« Que Dieu bénisse Dolph, le rappeur indépendant né à Chicago et originaire de Memphis. Aimé par des millions de personnes », a tweeté Chance the Rapper. « Il a toujours montré de l’amour à chaque fois que je le voyais, c’est tragique. Que Dieu bénisse sa famille. »

« DEP mon ami Dolph, cela m’a brisé le cœur », a écrit Gucci Mane.

