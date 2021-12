Le jeune Dolph reçoit son nom de rue à Memphis

jeune dauphin restera à jamais dans les mémoires du quartier de Memphis où il a grandi… car la ville porte son nom à une rue.

La ville de Memphis vient d’annoncer son intention de changer le nom d’une rue en quelque chose en son honneur, et le dévoilement est prévu pour le 15 décembre à une intersection près du parc industriel de Memphis Depot.

L’effort est dirigé par le conseiller municipal JB Smiley et on nous dit qu’il voulait attendre d’avoir le feu vert de la famille avant d’honorer Dolph avec le geste.

La famille de Young Dolph dit que le nom de la rue rappellera aux gens de la communauté de Castalia Heights quelqu’un qui incarne le travail acharné et la persévérance.

La famille le résume ainsi… « Il a envoyé le message que quelqu’un qui est allé dans les mêmes écoles qu’eux et a parcouru les mêmes rues qu’eux, a pu non seulement créer un héritage réussi pour lui-même, mais aussi prioriser famille et communauté. »

Comme nous l’avons signalé … Le jeune Dolph était abattu le mois dernier alors qu’il se trouvait dans une boutique de biscuits à Memphis.

Dolph était en route pour un cadeau de dinde dans son ancien quartier quand il a été tué … et son label Paper Route s’est rallié pour obtenir le la charité de retour sur la bonne voie.