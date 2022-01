Le jeune Dolph soupçonné d’être un meurtrier s’est rendu et revendique son innocence

Alors que la chasse à l’homme pour l’homme soupçonné d’avoir tué Young Dolph se poursuit, le suspect s’est rendu sur Instagram pour révéler qu’il se rendait. Justin Johnson, 23 ans, a annoncé sur sa page de médias sociaux le samedi 8 janvier qu’il se rendait. le lundi 10 janvier. Utilisant son compte Instagram de rap sous le surnom de Straight Drop, l’homme recherché a écrit : « Tourning Myself In Monday @201 – I’m Innocent I’ll Be Back Sooner Than You Can Clink. » Quelques instants avant le message, Johnson a publié une vidéo d’un bulletin d’information local décrivant ses antécédents criminels, qui comprenait une interview avec un juge du tribunal pénal du comté de Shelby, TN.

Dans la vidéo, le juge raconte comment Johnson s’est comporté dans une affaire précédente et le décrit comme un prisonnier docile et bien élevé après avoir accepté son sort. En conséquence, Johnson a été libéré plus tôt. En réponse à la couverture médiatique selon laquelle il était recherché par la police, il a sous-titré le message: « La prochaine fois, publiez les vrais blogs… BS ass. »

Quelques jours seulement avant Thanksgiving 2021, le rappeur a été abattu alors qu’il se trouvait à l’intérieur d’une boulangerie locale en essayant d’acheter des biscuits pour un membre de la famille. Il devait gérer une collecte de dindes pour les heures de vacances plus tard. En l’honneur de son engagement envers la communauté, la collecte de dindes s’est déroulée comme prévu.

Depuis son assassinat, une rue de Memphis a été renommée en son honneur. Il laisse derrière lui deux enfants et sa petite amie de longue date. Un mémorial public a eu lieu dans les semaines qui ont suivi sa mort. Le service a eu lieu de manière royale au FedEx Forum de Memphis et a été diffusé en direct pour que le monde entier puisse le voir.

Les participants au service ont été accueillis avec un montage sincère de vidéos, de séquences et d’autres moments forts de la vie et de la musique de Dolph. Plusieurs amis célèbres, dont TI, Gucci Mane, Gangsta Boo, C-Murder, 8Ball & MJG, Berner, Paul Wall, 2 Chainz, le Temple de la renommée de la NFL et l’entraîneur de Jackson State Deion Sanders et son fils Shedeur, et Juicy J ont rendu hommage.

On ne sait pas où se trouve actuellement Johnson, mais il ne se cache clairement pas avec un accès à un téléphone qui peut vraisemblablement être localisé. Selon TMZ, Johnson est le principal suspect dans le meurtre de Dolph. Il est actuellement recherché pour plusieurs chefs d’accusation, dont le meurtre au premier degré.