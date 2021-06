“Le jeune Dylan de Tyler Perry” sur Nick. ⋆ .

in

Pendant la crise des coronavirus, le Los Angeles Times apporte quelques modifications temporaires à nos sections imprimées. La grille de télévision aux heures de grande écoute est en pause dans la version imprimée, mais une version étendue est disponible dans votre quotidien Times eNewspaper. Vous pouvez trouver un PDF imprimable en ligne sur : latimes.com/whats-on-tv.

SÉRIES

Crikey ! C’est les Irwin Bindi et la famille planifient une surprise pour Terri dans le Crocoseum. De plus, Robert s’occupe des trois nouveaux bébés tigres du zoo dans ce nouvel épisode. 20h Planète animale

Manoir suricate : L’avènement de la dynastie Il y a des résultats inattendus pour les deux familles lorsqu’une infestation au terrier de la pépinière force un mouvement risqué avec les plus jeunes chiots dans ce nouvel épisode de la série documentaire. 20h BBC Amérique

Vikings Le premier des deux nouveaux épisodes s’ouvre le jour des élections à Kattegat, mais certains étrangers arrivant dans le port peuvent forcer un résultat inattendu lors du vote. Pendant ce temps, lvar (Alex Høgh Andersen) reçoit un signal du prince Dir (Lenn Kudrjawizki) que ses forces sont prêtes à défier Oleg (Danila Kozlovsky). Dans le second, le prince Igor (Oran Glynn O’Donovan) reçoit un accueil en héros à Novgorod. 20h et 21h Histoire

Le jeune Dylan de Tyler Perry Dylan (Dylan Gilmer) s’apprête à retourner à Chicago dans la première saison de la comédie familiale. 20h30 Nickelodeon

SPÉCIAUX

145e exposition canine du Westminster Kennel Club Championnat d’agilité des maîtres, 14 h Fox; 16h30 et 20h FS1

Célébration de la fierté de Qith KABC travaille avec LA Pride pour célébrer le mois de la fierté en Californie du Sud. Ellen Leyva et Brandi Hitt présentent. (N) 21 h ABC

DES SPORTS

Tennis de Roland-Garros 2021 Finale femmes, 6 h NBC

Baseball universitaire Tournoi NCAA : Vanderbilt contre East Carolina, 9 h ESPN2 ; Notre Dame contre l’État du Mississippi, 11 h ESPN; Arkansas contre North Carolina State, midi ESPN2 ; Louisiane contre Tennessee, 16 h ESPN2; Arizona contre Ole Miss, 19h ESPN

PGA Tour Golf Le championnat Palmetto à Congaree, troisième tour, 10 h Golf; midi CBS

Essais olympiques américains Plongeon : finale du tremplin féminin, 13 h NBC ; Finale de la plateforme hommes, 20 h NBC

Base-ball Les anges visitent les Diamondbacks de l’Arizona, à 13 h BSW; couverture régionale, 13 heures MLB; les Giants de San Francisco visitent les Nationals de Washington, 16 h Fox; les Texas Rangers rendent visite aux Dodgers, 19 h MLB et SportsNetLA

Playoffs NBA Basketball Les Utah Jazz visitent les Clippers, 17h30 ABC

TALK SHOWS DU SAMEDI

Bonjour Amérique Chef Franklin Becker; Tory Johnson. (N) 7 h KABC

FILMS

Left for Dead : l’histoire d’Ashley Reeves Ce docudrame de 2021 raconte l’épreuve d’Ashley Reeves (Anwen O’Driscoll), 17 ans, qui a été brutalement attaquée en 2006 et laissée mourir dans les bois. Elle a été retrouvée 30 heures plus tard sans aucun souvenir de qui l’avait attaquée ni pourquoi. Jennie Garth joue également. 20h à vie

Un appel à espionner Sarah Megan Thomas a écrit, produit et joué dans ce drame historique de 2019, inspiré des récits de trois femmes qui ont servi comme espionnes pendant la Seconde Guerre mondiale. Thomas incarne une recrue américaine ambitieuse avec une jambe de bois. Radhika Apte est présentée comme une pacifiste indienne musulmane. Stana Katic joue le rôle d’une espionne qui prépare ses recrues à saper le régime nazi en France. Linus Roache est également à l’affiche. 20h00 Heure du spectacle

Le fils du boulanger Un boulanger prospère et talentueux (Brant Daugherty) connaît une crise émotionnelle qui fait inévitablement souffrir son travail, mais une relation ravivée avec son ami d’enfance et son véritable amour (Eloise Mumford) l’aide à redécouvrir sa magie dans cette romance de 2021. 21h00 Poinçon

Spider-Man : loin de chez soi (2019) 8 h Starz

Le film Lego (2014) 9 h Nickelodeon

Les Hunger Games : Mockingjay, partie 2 (2015) 9h et 21h50 POP

Le Saint à New York (1938) 9 h TCM

La somme de toutes les peurs (2002) 9h05 Épix

parc jurassique (1993) 9h10 et 17h05 États-Unis

Le garçon au pyjama rayé (2008) 9h20 Cinémax

Une autre implantation (1993) 9h30 SFI

L’histoire d’amour (2011) 10h30 HBO

Buck Privés (1941) 10h30 TCM

La nouvelle routine de l’empereur (2000) 10h40 Forme libre

Les aventuriers de l’arche perdue (1981) 10h45 et 19h Paramount

Amistad (1997) 10h56 Cinémax

Ramper (2019) 11h10 Épix

Star Wars : un nouvel espoir (1977) 11 h 30 SCT

Surveillance (1987) Midi IFC

Les jeux de la faim (2012) POP de midi

Le Bossu de Notre Dame (1939) Midi TCM

Verrouiller (2008) 12h40 Forme libre

Rencontrer les parents (2000) 13h00 TNT

Forrest Gump (1994) 13h VH1

Indiana Jones et le Temple maudit (1984) 13h22 Paramount

inarrêtable (2010) 13h30 A&E

Qu’est ce que l’amour a à voir avec ça (1993) 13h30 BET

RoboCop (1987) 13h45 TMC

Star Wars : L’Empire contre-attaque (1980) 14h15 SCT

Navire des fous (1965) 14h15 TCM

Le diable s’habille en Prada (2006) 14h58 et 21h30 Starz

L’avocat de Lincoln (2011) 15h30 et 21h30 CMT

Hunger Games: L’Embrasement (2013) 15h30 POP

Indiana Jones et la dernière croisade (1989) 16h et 21h30 Paramount

Le professeur fou (1996) 16h30 VH1

Les lumières du vendredi soir (2004) 16h51 Starz

Emmêlé (2010) 16h55 Forme libre

Avions, Trains et Automobiles (1987) 17h00 SFI

Les ours de la mauvaise nouvelle (1976) 17 h MLB

Capitaine Phillips (2013) 17 h Sundance

Star Wars : Le Retour du Jedi (1983) 17 h SCT

Docteur Jivago (1965) 17 h TCM

chasseurs de fantômes (1984) 17h05 Syfy

En cloque (2007) 18 h Comedy Central

La gueule de bois (2009) 18h00 FX

Les Hunger Games : Mockingjay – Partie 1 (2014) 19h POP

Université de monstres (2013) 19h05 Forme libre

Danger clair et présent (1994) 19h30 Ovation

La dernière fois que j’ai vu Paris (1954) 20h KVCR

La rédemption de Shawshank (1994) 20 h AM

La Vierge de 40 ans (2005) 20h HBO

Quelques bons hommes (1992) 20 h Sundance

Asiatiques riches et fous (2018) 20h et 22h30 TNT

Demoiselles d’honneur (2011) 21h E!

Ça pourrait t’arriver (1994) 21h Encore

Congelé (2013) 21h35 Forme libre

sa fille vendredi (1940) 21h58 KVCR

Hommes en noir (1997) 22h45 Encore

Sauver le soldat Ryan (1998) 23 h AM

Temps après temps (1979) 23 h TCM

