Le jeune fils d’Eli Manning casse le bobblehead de papa .

Eli Manning a eu un aperçu de son bobblehead, qui sera offert au match des Giants dimanche, et il lui manque déjà un bras.

Dans l’épisode de jeudi du podcast Blue Rush de The Post, Manning a déclaré qu’il avait donné un bobblehead à son fils Charlie, qui a 2 ans ¹/₂, plus tôt dans la matinée. En moins de 45 secondes, le bras droit – qui tient un ballon de football que la réplique de Manning semble prête à lancer – s’était cassé.

“La tête saute”, a déclaré Manning, “donc je suppose que nous allons la garder.”

Peut-être, a déclaré Manning, que le bras manquant est symbolique, puisqu’il est à la retraite et ne lance plus de passes. Le quart-arrière a mis fin à sa carrière après la saison 2019 après 16 ans avec les Giants, dont 210 matchs consécutifs commencés entre 2004 et 2017.

“Peut-être qu’il me dit que je dois retourner là-bas et commencer à lancer des balles avec lui”, a déclaré Manning.

Le bobblehead sera remis aux 25 000 premiers fans à arriver au match de dimanche contre les Falcons. Le n ° 10 de Manning sera retiré à la mi-temps et le quart-arrière de 16 ans sera intronisé dans le Giants Ring of Honor.

Manning a déclaré que le bobblehead ressemblait à un mélange de lui-même et de Daniel Jones – dans le bon voisinage, pas parfait mais assez proche, a-t-il plaisanté.

“Je pense qu’ils avaient les deux moules, et ils les ont combinés ensemble”, a déclaré Manning.