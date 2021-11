Le jeune homme accusé d’avoir violé une mineure de quatorze ans à Valence va en prison

16/11/2021 à 11:57 CET

Ignacio Cabanes

Entièrement recouvert d’une couverture blanche, comme s’il s’agissait d’un fantôme, pour protéger le visage du violeur présumé devant les caméras. C’est ainsi qu’il a quitté hier à midi les tribunaux de Torrent (Valence) le jeune homme accusé d’avoir agressé sexuellement une mineure de seulement quatorze ans dans un bosquet de cette même commune vendredi dernier. Gardé par des agents de la Police nationale, le détenu de 21 ans a été transféré en prison, après que le juge a accepté ladite mesure, sans possibilité de libération sous caution, après avoir fait une déposition. Il s’agit de la deuxième infraction survenue dans cette même commune en un peu plus de 24 heures, puisqu’un autre adolescent a été victime d’une autre agression sexuelle dans la nuit de samedi à dimanche lors d’une fête dans un appartement également à Torrent.

Les accusé d’un crime de agression sexuelle sur mineur 16 ans Il a reconnu hier devant le tribunal avoir eu des relations sexuelles avec la mineure, mais a nié l’avoir forcée à un moment quelconque et soutient que tous deux avaient expressément accepté – selon les messages échangés via un réseau social – d’avoir des relations sexuelles. Il alléguait également qu’il ignorait totalement que la jeune fille avait quatorze ans et qu’elle-même lui avait dit à plusieurs reprises qu’elle avait déjà 16 ans, âge auquel il peut y avoir consentement sexuel.

Les faits, exclusivement rapportés par Levante-EMV, s’est passé vendredi après-midi dernier quand la victime et l’accusé étaient à Torrent après s’être rencontrés via Instagram et s’être envoyé des messages risqués. Après être restés à la station de métro, ils se sont rendus dans un espace vert du Vedat, un endroit où la violation alléguée aurait eu lieu.

Un passant il a localisé la mineure allongée sur le sol inconsciente et l’a emmenée en ambulatoire, où la fille a raconté ce qui s’est passé. Son violeur présumé a été arrêté le même après-midi par la police locale de Torrent à la station de métro locale avant de fuir la municipalité.

L’homme arrêté a été traduit en justice hier. La defensa, ejercida por Ferrer y Cogollos Abogados, mantiene que su cliente desconocía por completo que la menor tuviera catorce años, de hecho la policía cuenta con conversaciones entre ambos donde ella le dice que tiene 16 y que ambos quedan en Torrent para tener relaciones sexuales d’un commun accord. De même, l’accusé soutient qu’à un moment donné le mineur s’est senti mal et il est allé demander de l’aide, mais Il avait peur de voir qu’il s’était fané et est parti.

Cependant, La victime dénonce qu’à un moment il lui a dit d’arrêter et loin de s’arrêter, il a continué jusqu’à ce qu’en raison de problèmes cardiaques dont il souffre, il perde connaissance. Après avoir été exploré par le médecin légiste de l’hôpital, il a déterminé que le mineur avait blessures correspondant à une violation. Pour cette raison, le tribunal d’instruction numéro un de Torrent a donné son accord hier à l’entrée en prison provisoire, communiquée et sans possibilité de libération sous caution, du prévenu pour un crime d’agression sexuelle sur une personne de moins de 16 ans.

Deuxième violation d’un autre mineur

En revanche, la Police nationale a interpellé ce week-end un autre homme de 31 ans pour une deuxième agression sexuelle dans cette même commune sur une fillette de moins de 15 ans. En l’occurrence, les événements dénoncés se sont déroulés dans un appartement où ils se trouvaient tous les deux dans une ambiance festive avec un proche du mineur. La détenue serait entrée dans la chambre de la mineure pendant qu’elle dormait et l’aurait touchée.