Le jeûne intermittent a ces avantages pour la santé, selon des études scientifiques | Vie

Que vous envisagiez de pratiquer le jeûne intermittent ou si c’est déjà votre régime, vous souhaitez connaître ses bienfaits pour la santé. Nous vous disons ce qu’ils sont selon diverses études scientifiques.

Au cours des derniers mois, le jeûne intermittent a acquis une grande popularité et de plus en plus de gens se joignent à ce modèle d’alimentation. Il est pratiqué par tous types d’individus, de ceux qui ont pour objectif de perdre du poids aux sportifs d’élite qui souhaitent améliorer leurs performances et leur santé.

La pratique du jeûne intermittent s’est avérée sûre et les scientifiques ont également montré qu’elle vous aide à perdre du poids, à condition de suivre l’une des variantes considérées comme saines, telles que le 14/10, 16/8, 18 / 6 ou régimes.4 / 20. Il existe d’autres options plus restrictives, comme le régime OMAD, qui consiste à ne manger qu’une fois par jour, qui ne sont pas recommandées et peuvent mettre en danger votre santé.

Mais, au-delà, cela peut vous aider à perdre du poids, Quels sont les avantages pour la santé du jeûne intermittent? Selon diverses études scientifiques, ce modèle d’alimentation a ces effets positifs sur votre corps:

Modifie la fonction des hormones, des cellules et des gènes. Lorsque votre corps ne reçoit pas de nourriture pendant un certain temps, une série de changements se produisent. Votre corps modifie les niveaux d’hormones pour rendre les graisses stockées plus accessibles, par exemple en abaissant les niveaux d’insuline dans le sang ou en augmentant les niveaux d’hormone de croissance humaine afin que les graisses soient brûlées plus facilement. De plus, d’importants processus de réparation cellulaire sont également lancés et des changements bénéfiques se produisent dans divers gènes et molécules liés à la longévité et à la protection contre les maladies. Peut réduire la résistance à l’insuline, et donc le diabète de type 2. Le jeûne intermittent peut réduire la résistance à l’insuline et abaisser la glycémie, ce qui peut à son tour réduire le risque de diabète de type 2. Des études chez l’homme montrent que la glycémie est abaissée de 3 à 6% chez les personnes atteintes de prédiabète dans les 8 à 12 semaines suivant le jeûne. L’insuline est réduite entre 20 et 31%. Peut réduire l’inflammation et le stress oxydatif. Plusieurs études suggèrent que le jeûne intermittent peut améliorer la résistance du corps au stress oxydatif et lutter contre l’inflammation. Cela peut avoir des avantages anti-âge et empêcher le développement de nombreuses maladies.

Peut soutenir la santé cardiovasculaire. La recherche suggère que le jeûne intermittent peut améliorer un certain nombre de facteurs de risque de maladies cardiovasculaires, notamment l’hypertension artérielle, les taux de cholestérol et de triglycérides et les marqueurs inflammatoires. Induit divers processus de réparation cellulaire. En jeûnant, nos cellules initient un processus appelé autophagie, par lequel elles décomposent et métabolisent les protéines brisées et dysfonctionnelles. Cela peut protéger contre diverses maladies, notamment le cancer, la maladie d’Alzheimer et d’autres maladies neurodégénératives. Peut aider à prévenir le cancer. Les études animales révèlent que le jeûne intermittent peut aider à prévenir le cancer. La recherche humaine a abouti à des résultats similaires, bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires pour vérifier ses effets bénéfiques.