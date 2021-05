Le jeûne intermittent d’aujourd’hui va-t-il nuire à la santé des générations de demain?

16/05/2021 à 08h00 CEST

Il s’agit de passer de longues périodes de temps sans manger aucun aliment. Si quoi que ce soit, une infusion ou de l’eau, mais rien de plus. C’est le jeûne intermittent.

Un «régime alimentaire» qui a pris beaucoup de poids ces derniers mois pour tonifier, nettoyer et améliorer les performances du corps.

Toujours contrôlé professionnellement et jamais uniquement axé sur la perte de poids.

Une théorie qui semble avoir de multiples avantages selon les experts: «C’est la bonne arme entre de bonnes mains. Un bon moyen d’aider notre corps à éliminer les déchets accumulés. Le contrôle et le suivi sont essentiels », déclare Daniel Pérez, diététicien-nutritionniste et co-fondateur de l’école Wabi Sabi pour une alimentation saine.

Malgré tout cela, les mêmes experts reconnaissent le manque de développement d’études scientifiques qui nous renseignent sur les bénéfices ou contre-indications à long terme du jeûne intermittent.

Ce qui commence à être étudié, c’est comment cela affectera les générations futures, et selon la science, les conclusions ne sont pas positives.

C’est ce que souligne l’étude menée par une équipe scientifique de l’Université d’East Anglia (UEA), à Norwich, Royaume-Uni: «le jeûne intermittent aura des effets néfastes sur le corps des descendants d’ici trois générations».

La recherche, qui a été publiée dans la revue Proceedings of the Royal Society B, a basé son étude sur le comportement des vers de type Caenorhabditis elegans, et sur les effets que le jeûne pendant une durée limitée a l’évolution des trois prochaines générations.

«Nous savons qu’une consommation alimentaire réduite augmente l’espérance de vie de nombreux animaux et peut potentiellement améliorer la santé des humains. Cependant, on sait peu de choses sur les effets à long terme de la réduction de la prise alimentaire, notamment du jeûne pendant un temps limité, chez les descendants éloignés », explique le médecin. Edward Ivimey-Cook, chercheur principal et membre de la Faculté des sciences biologiques de l’UEA.

Les effets futurs du jeûne intermittent sur les générations futures

L’analyse a été effectuée sur un groupe de plus de 2 500 vers divisés en quatre générations.

Les vers, en particulier, du type Caenorhabditis elegans.

Il peut paraître étrange d’étudier les effets de n’importe quelle variable, le jeûne dans ce cas, sur les vers pour le comparer avec l’homme, mais «c’est un organisme avec un modèle classique pour étudier le processus de vieillissement en biologie car ils partagent de nombreux gènes et voies moléculaires qui contrôlent le développement avec les humains », souligne le Dr Ivimey-Cook.

La première génération était encadrée par un régime consistant à manger tout ce qu’elle voulait, couplé à une période de jeûne; tandis que les autres générations étaient soumises à des régimes de nutrition complète, certains, et à jeun, d’autres.

L’intention était de découvrir ce qui se passait lorsque le jeûne intermittent était maintenu de manière soutenue dans le temps pendant plusieurs générations.

Ils ont été faits, pour le vérifier, analyse sur la reproduction et la longévité.

Bien que, dans certains cas, les performances reproductives d’une partie de la progéniture aient augmenté, en termes généraux, et lorsque les générations suivantes ont eu un accès illimité à la nourriture sur demande, il a été confirmé que le jeûne réduisait considérablement les performances.

Bien qu’ils soient utilisés pour promouvoir un vieillissement en bonne santé, les effets à long terme du jeûne intermittent, comme le démontrent les recherches de l’Université d’East Anglia, se font sentir dans de multiples voies moléculaires qui sont conservées dans l’évolution.

Ils voient leurs performances diminuer avec le temps et au fur et à mesure hérité de génération en génération.

Selon l’équipe de recherche et à la lumière des résultats, “nous devons soigneusement considérer les effets à long terme du jeûne lorsque nous essayons de suivre des modes de vie sains, car l’impact néfaste ne peut se manifester que dans des générations éloignées.”

Ce ne sera pas nous qui vérifierons ses effets mais ce pourrait être nos petits-enfants ou nos arrière-petits-enfants.

Qu’est-ce que le jeûne intermittent?

Jusqu’à ce que la science confirme ses effets négatifs sur nos descendants, et si vous envisagez de commencer le jeûne intermittent, il est important de préciser qu’il ne s’agit pas d’une méthode de perte de poids mais plutôt d’un «régime alimentaire consistant en une période d’ingestion et une autre du jeûne », dit Daniel Pérez.

Il existe différents types, en fonction de la durée de votre jeûne, mais le plus courant est le 16-8, qui fait la différence entre 16 heures de jeûne et une fenêtre de huit heures pour la prise alimentaire.

le diététicien-nutritionniste Daniel Pérez insiste sur le fait que «avec une bonne planification, cela peut nous aider à améliorer notre corps, mais il est essentiel de le baser sur une alimentation correcte: protéines, glucides de qualité, légumes et fibres. S’il est mal planifié, il finira par provoquer l’effet inverse, générer de l’anxiété et nous amener à manger des aliments satisfaisants, mais sans bénéfice nutritionnel ».

Le réaliser en continu est le meilleur moyen de constater ses bienfaits: «Cela améliore vos résultats lorsque les périodes de jeûne-ingestion sont dépassées 72 heures depuis ce que l’on appelle l’autophagie, un processus par lequel les cellules dont elles commencent à faire disparaître les déchets notre corps », dit Daniel Pérez.

Une tendance de plus en plus à la mode, qui doit être suivie et planifiée par des experts du domaine dont les résultats commencent à se faire jour sur la manière dont elle peut affecter les générations futures.